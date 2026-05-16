Ciné 2026, Riccione torna capitale del cinema: evento da 2,26 milioni di euro

Dal 30 giugno al 3 luglio le Giornate di Cinema tra anteprime, ospiti e incontri dell’industria cinematografica. Al via anche “Ciné in Città” e il camp dedicato agli under 18

Presentata al Festival di Cannes la 15ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema, in programma a Riccione dal 30 giugno al 3 luglio 2026. La manifestazione dedicata all’industria cinematografica porterà in Riviera oltre 2mila operatori del settore tra distributori, produttori ed esercenti.

Il cuore dell’evento saranno le convention delle principali case di distribuzione italiane e internazionali al Palazzo dei Congressi, mentre dal 27 giugno partirà “Ciné in Città” con proiezioni e appuntamenti aperti al pubblico in Piazzale Ceccarini.

Tra gli eventi più attesi, l’anteprima del film tv su Giovannino Guareschi con Giuseppe Zeno e la mostra fotografica “Pianosequenza” di Adolfo Franzò a Villa Franceschi.

Confermato anche il “Ciné Camp” per ragazzi under 18 in collaborazione con il Giffoni Film Festival, oltre ai premi ANICA dedicati ai nuovi talenti del cinema italiano.

Secondo uno studio di Trademark Italia, la manifestazione genererà sul territorio un impatto economico stimato in 2,26 milioni di euro, soprattutto nei settori turismo, ristorazione e servizi.