Cinema e colazione: le mattine d’autunno al Fulgor di Rimini

Colazione e grandi film d’autore, con Brokeback Mountain e Lezioni di piano per inaugurare la stagione

Torna al cinema Fulgor di Rimini uno gli appuntamenti più amati dal pubblico: la “Domenica al Fulgor”, che unisce il piacere della colazione al fascino intramontabile del grande cinema. Un’iniziativa che nel tempo ha conquistato gli spettatori e che anche quest’anno promette di rendere speciali le mattine d’autunno.

Domenica 19 ottobre alle 10.30, si apre la nuova stagione con due film che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo. Il primo è “I segreti di Brokeback Mountain” di Ang Lee, a vent’anni dall’uscita del capolavoro che ha raccontato con intensità e coraggio un amore impossibile, cambiando per sempre la rappresentazione dei sentimenti sul grande schermo. Nella seconda sala il pubblico potrà invece vedere “Lezioni di piano” di Jane Campion, film d’apertura della rassegna Occhio di Donna, dedicata alle registe e alle storie al femminile. Un racconto potente sulla libertà e sull’espressione del desiderio attraverso la musica. La programmazione è curata da Elisa Luchetta, che rinnova la formula vincente di un appuntamento ormai consolidato nel calendario culturale riminese.

Come da tradizione, la mattinata inizierà con una colazione al cinema per poi immergersi nella magia del Fulgor, in un’atmosfera accogliente e senza tempo.

Il giorno successivo, lunedì 20 ottobre alle 21, torna anche l’appuntamento con il “Lunedì dei cinefili”: in programma “Grand Hotel”, il capolavoro del 1932 che vede protagonista Greta Garbo.

La proiezione si inserisce nella rassegna “Garbo 120 – Il mistero e l’incanto”, dedicata ai 120 anni dalla nascita di Greta Garbo (18 settembre 1905).

Un omaggio a una delle icone assolute della storia del cinema, non solo “la Divina” di Hollywood ma un enigma vivente, capace di trasformare la distanza e il silenzio in magnetismo puro. La sua bellezza algida, la voce profonda e il carisma imperscrutabile fecero di lei un mito che resiste al tempo.



