Cinema Fulgor, notte horror con De Niro e i fantasmi di “Carnival of Souls”

Si comincia alle 23:30 con il cult "Frankenstein di Mary Shelley" di Branagh

Venerdì 31 ottobre dalle 23,30 il Cinema Fulgor ospita una notte di cinema da brividi con due film cult che uniscono gotico, orrore e poesia visiva. La rassegna inizia con Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh, con Robert De Niro, primo appuntamento dedicato all’iconico attore. Branagh porta sullo schermo una delle storie più potenti e tragiche della letteratura moderna, restituendo alla creatura interpretata magistralmente da De Niro tutta la sua dimensione umana fatta di dolore, desiderio e rifiuto, in un film sontuoso e gotico che lascia il segno.

A seguire Carnival of Souls di Herk Harvey, uscito nel 1962 con un budget irrisorio, è diventato nel tempo un classico del cinema horror indipendente capace di inquietare senza effetti speciali, affidandosi al silenzio, all’atmosfera e allo sguardo. Girato in bianco e nero con uno stile essenziale, racconta la discesa psicologica di una donna sopravvissuta a un incidente e perseguitata da presenze spettrali, mescolando realismo e visioni oniriche e anticipando temi e linguaggi che influenzeranno autori come David Lynch e George A. Romero. Un incubo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti, capace ancora oggi di insinuarsi sotto la pelle grazie alla forza delle immagini più che ai colpi di scena.

La programmazione è curata da Elisa Luchetta e i biglietti sono disponibili al link https://www.liveticket.it/cinemafulgor