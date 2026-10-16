Cinema Fulgor Rimini, arrivano “Sabato Fuori Orario” e le domeniche a colazione: film cult fino a notte fonda

Da ottobre a dicembre doppio appuntamento con horror, fantascienza, thriller e grandi classici, dalle proiezioni delle 23 alle mattinate con due film

Un nuovo modo di vivere il sabato sera in centro a Rimini, entrando al cinema quando la serata tradizionale è ormai alle spalle, per lasciarsi coinvolgere da film di culto, horror, fantascienza, thriller e grandi classici. Il Cinema Fulgor lancia l’appuntamento “Sabato Fuori Orario” che arricchisce la programmazione con la formula pensata per chi ama il cinema come esperienza da vivere, oltre che da guardare.

“Sabato Fuori Orario” propone un doppio appuntamento mensile con proiezioni alle ore 23:00 o 23:30, per trasformare la tarda serata in un’occasione di incontro e scoperta nel cuore della città. La selezione attraversa generi, epoche e linguaggi cinematografici, accostando opere capaci di sorprendere, inquietare e stimolare nuove letture. Si parte il 17 ottobre con Get Out di Jordan Peele e Akira di Katsuhiro Ōtomo. Il 31 ottobre, in occasione dello speciale Halloween, sarà la volta di Non aprite quella porta di Tobe Hooper e Blob - Il fluido che uccide di Irvin Yeaworth, del 1958. Il 14 novembre la programmazione proseguirà con Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter e Seven di David Fincher, mentre il 28 novembre saranno proposti The Lighthouse di Robert Eggers e Ed Wood di Tim Burton. Il 12 dicembre toccherà a Onibaba - Le assassine di Kaneto Shindō e Le colline hanno gli occhi di Wes Craven. L’ultimo appuntamento dell’anno è fissato per il 19 dicembre, con Gremlins di Joe Dante e La Cosa di John Carpenter.

Per chi preferisce cominciare la giornata al cinema, con una colazione e due film da condividere, tornano “Le domeniche a colazione”, con appuntamenti dalle ore 10:00 in poi. Anche in questo caso, il programma mette in dialogo opere e autori differenti, creando accostamenti tra commedie, drammi, classici, animazione e cinema d’autore. Il calendario si apre il 25 ottobre con 500 giorni insieme di Marc Webb e Scarpette rosse di Powell & Pressburger. L’8 novembre saranno proiettati Memorie di un assassino di Bong Joon-ho e La parola ai giurati di Sidney Lumet; il 22 novembre sarà il turno di Cuori selvaggi di David Lynch e Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan. Il 6 dicembre la colazione al cinema accompagnerà la visione di Cercasi Susan disperatamente di Susan Seidelman e Rushmore di Wes Anderson. Il 20 dicembre la proposta comprenderà Edward mani di forbice di Tim Burton e La storia infinita di Wolfgang Petersen. Infine, il 27 dicembre, il pubblico potrà assistere a Ghost in the Shell di Mamoru Oshii e Winter's Bone - Un gelido inverno di Debra Granik.

Tra le proiezioni a tarda sera e quelle del mattino, il Fulgor invita così il pubblico a riscoprire la sala cinematografica in momenti diversi della giornata, facendo del cinema un’occasione per incontrarsi, esplorare nuovi percorsi di visione e condividere la passione per il grande schermo.

Gli appuntamenti si inseriscono in una visione del cinema come esperienza che richiede cura, passione e condivisione. In quest’ottica si colloca anche l’apertura agli strumenti digitali, con lo sbarco del Cinema Fulgor su Letterboxd, il social network globale più amato dai cinefili. La piattaforma sarà utilizzata come un vero e proprio archivio digitale delle rassegne, offrendo al pubblico la possibilità di consultare le schede dei film, tenere traccia della programmazione e condividere recensioni e opinioni all’interno di una community di appassionati.



