Cinema, il Comune mette 20mila euro per i festival a Rimini

Pubblicato il bando per sostenere nuove rassegne cinematografiche: contributi fino a 9.500 euro per progetto e possibilità di utilizzare alcune sale comunali

Il cinema torna al centro delle politiche culturali del Comune di Rimini, che ha stanziato 20 mila euro per sostenere i festival cinematografici organizzati in città entro la fine del 2026. Il bando, promosso dal Settore Sistemi culturali di città attraverso la Cineteca comunale, prevede un contributo massimo di 9.500 euro per ciascun progetto.

"Con questo bando vogliamo sostenere i festival e far crescere una rete di persone, competenze e collaborazioni intorno al cinema", spiega l'assessore alla Cultura Michele Lari. Tra gli obiettivi dell'iniziativa c'è quello di rafforzare le rassegne già esistenti e favorire la nascita di nuovi progetti, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, delle scuole e di pubblici diversi.

A pesare nella valutazione saranno la qualità e l'identità delle proposte, la varietà dei programmi, l'accessibilità e la capacità di creare collaborazioni con il territorio. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che non si limiteranno ai giorni del festival, ma proporranno durante l'anno attività come proiezioni, incontri, laboratori e iniziative formative.

Possono partecipare enti, associazioni e altri soggetti pubblici o privati con sede legale in Italia e attivi nel settore culturale. I festival dovranno durare almeno tre giorni consecutivi e prevedere almeno dieci iniziative complessive. Di queste, almeno sei dovranno svolgersi a Rimini nell'arco di almeno due giornate. Il budget destinato alle attività realizzate in città dovrà inoltre essere di almeno 10 mila euro.

Il sostegno del Comune non sarà soltanto economico. Compatibilmente con la programmazione, potranno essere messe gratuitamente a disposizione anche alcune strutture comunali: le sale Federico e Giulietta del Cinema Fulgor, la Sala della Cineteca e il Cinemino del Fellini Museum a Palazzo del Fulgor.

Per partecipare al bando c'è tempo fino alle 13 del 17 settembre 2026.