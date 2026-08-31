Forlì, 27enne muore in moto: schianto all’alba sulla rotonda

Pietro De Lorenzi stava rientrando a casa dopo il lavoro alla Birreria di Faenza. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari

Tragedia all’alba a Forlì. Pietro De Lorenzi, 27 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava a casa in sella alla sua Bmw.

L’incidente è avvenuto alle 4.20 lungo viale Bologna, all’altezza della rotonda dei Fiori. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, il giovane è caduto violentemente sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare.

Pietro lavorava come fonico durante i concerti e alla Birreria di Faenza. Grande appassionato di musica, suonava la batteria e aveva studiato a Milano per diventare sound engineer, con il sogno di lavorare all’estero. Amava anche viaggiare in moto. Pietro lascia i genitori e la sorella Ilaria.