Cinema in giardino, il Comune di Riccione replica: “Percorso trasparente e nel rispetto delle regole”

L’amministrazione ricostruisce l’iter per l’affidamento dell’arena estiva dopo le critiche sull’esclusione di un operatore

In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano Il Resto del Carlino di Rimini dal titolo «Cinema in giardino, una farsa. Esclusi dopo aver vinto il bando», l’amministrazione comunale precisa che l’intero percorso si è svolto nella più assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, con il solo obiettivo di garantire alla comunità un servizio culturale di alto livello attraverso il confronto delle migliori proposte possibili.

Le tappe del percorso

La procedura è partita inizialmente con una prima fase esplorativa, una manifestazione di interesse, che per natura non costituisce un bando di gara e non prevede l’assegnazione di alcuna gestione. Questa prima pubblicazione, della durata di soli quindici giorni, ha registrato la manifestazione del solo operatore Giometti Cinema. A fronte della partecipazione di un solo soggetto il Comune ha ritenuto di prorogare i termini della manifestazione di interesse, considerando di non avere esplorato adeguatamente il mercato. A seguito della riapertura dei termini, ha presentato una manifestazione di interessi anche l’associazione Dogville, consentendo così all’ente pubblico di disporre di una pluralità di opzioni.

Successivamente, l’amministrazione ha avviato la procedura negoziata invitando formalmente entrambi i soggetti, Giometti Cinema e l’associazione Dogville, a presentare i rispettivi progetti. A quel punto, tuttavia, solo Dogville ha scelto di formulare e inviare un’offerta concreta. Di conseguenza, la gestione dell’arena estiva è stata affidata a Dogville, unico partecipante effettivo alla gara, dopo che la proposta è stata valutata congrua da una commissione qualificata composta anche da esperti esterni all’amministrazione comunale.

Il Comune di Riccione ribadisce che la priorità è sempre stata quella di assicurare ai cittadini di Riccione e ai propri ospiti una proposta estiva di qualità, seguendo una strada lineare, trasparente e aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.





