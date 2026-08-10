Cinema nel Parco a Riccione, una settimana di film sotto le stelle per Ferragosto

Da Almodóvar a Miyazaki, passando per “Il diavolo veste Prada 2” e “Cime tempestose”

Entra nel vivo la stagione estiva di Cinema nel Parco che, per la settimana di Ferragosto offre una programmazione imperdibile tra film cult, grandi successi nelle sale e titoli pensati per tutta la famiglia.



A inaugurare la settimana, questa sera, lunedì 10 agosto, è un raffinato ed enigmatico gioco di specchi narrativo: “Amarga navidad” di Pedro Almodovar. Il film intreccia due piani temporali e narrativi: la prima storia ha per protagonista Elsa, una regista di spot pubblicitari che si trova nel 2004 ad affrontare il lungo ponte festivo del mese di dicembre. La seconda traccia ci porta nel 2026 ed è incentrata su Raúl, uno sceneggiatore e regista immerso nella stesura di un nuovo copione. Presto scopriremo che il copione di Raúl è esattamente la storia di Elsa, del suo compagno Bonifacio e delle sue amiche Patricia e Natalia. Mescolando realtà e finzione, Elsa diventa l’alter ego di Raúl, che trova nell’autofiction la chiave per superare una lunga e sofferta stagione di aridità creativa.

La serata di martedì 11 agosto è dedicata al grande cinema d’animazione d’autore firmato dal maestro Hayao Miyazaki: “Principessa Mononoke”. Ashitaka, un giovane e valoroso guerriero della dinastia Emishi, si trova costretto a uccidere un cinghiale selvatico posseduto da una demoniaca divinità malvagia. Ferito al braccio nel corso della lotta e colpito da una maledizione mortale, il giovane deve abbandonare il proprio villaggio natio alla ricerca di una cura per neutralizzare il maleficio. Nel corso del suo lungo e periglioso viaggio si imbatterà in San, una ragazza selvatica allevata dai lupi e conosciuta come la Principessa Mononoke, trovandosi al centro del sanguinoso scontro tra l'avidità del genere umano e la forza ancestrale della Natura.

Mercoledì 12 agosto la pellicola “I colori del tempo” di Cedric Klapisch sarà un affascinante viaggio nel passato intrecciando memoria, arte e segreti di famiglia. Nella Francia dei giorni nostri, un gruppo di perfetti sconosciuti viene convocato per discutere una misteriosa eredità: scoprono di essere tutti discendenti diretti di una sola donna, Adèle Meunier. Frugando tra polverose fotografie d’epoca, lettere d’amore dimenticate e preziosi dipinti, quattro degli eredi ripercorrono a ritroso il filo del tempo, ricostruendo le appassionanti vicende sentimentali e i segreti della loro antenata, vissuta nel cuore pulsante della Belle Époque e durante la trionfale stagione dell’Impressionismo.

Spazio alle famiglie e alla magia dell’avventura scientifica nella serata di giovedì 13 agosto. In “Jumpers – Un salto tra gli animali” di Daniel Chong, la scienza compie un balzo prodigioso: gli studiosi hanno scoperto il modo di far “saltare” la coscienza umana all’interno di incredibili animali robotici del tutto realistici, permettendo così alle persone di comunicare direttamente con gli animali d’esperienza. Sfruttando questa tecnologia rivoluzionaria, la giovanissima e curiosa Mabel (doppiata da Piper Curda nella versione originale) si avventurerà alla scoperta di segreti e misteri del mondo animale che superano di gran lunga ogni umana immaginazione.

La vigilia di Ferragosto, venerdì 14, regala uno dei drammi psicologici più intensi dell’anno. “Sorry Baby” di Eva Victor racconta la storia di Agnès, una giovane e brillante docente universitaria che vive in una quieta cittadina del New England, avvolta in una routine fatta di rituali accademici e abitudini rassicuranti. Un evento traumatico – una molestia subita da una persona di cui si fidava ciecamente – spezza per sempre il suo equilibrio, lasciandola sospesa, come congelata nel tempo, mentre intorno a lei il mondo, ignaro, continua inesorabilmente a scorrere e a trasformarsi.

Nel giorno di Ferragosto, sabato 15, la rassegna regala al pubblico l’evento cinematografico più atteso dell’estate: “Il diavolo veste Prada 2” di David Frankel. A quasi 20 anni dalle loro iconiche interpretazioni che hanno segnato il costume e la cultura pop globale, il cast stellare composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torna nelle eleganti strade di New York City e negli spietati uffici della rivista Runway. Un sequel scintillante che unisce ironia, moda d'alta sartoria e grande spettacolo per festeggiare la notte di Ferragosto.

A chiudere la settimana, domenica 16 agosto, è un’audace, viscerale e originale reinterpretazione di una delle storie d’amore più grandi e tormentate della letteratura di tutti i tempi: “Cime tempestose”. Firmata dalla visionaria regista Emerald Fennell, la pellicola vede protagonisti due dei volti più acclamati del panorama hollywoodiano attuale: Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff. La loro passione proibita si trasforma da sentimento romantico in un’ossessione distruttiva, dando vita a un’epica storia di desiderio, amore, vendetta e travolgente follia.



Per arricchire l’esperienza degli spettatori e accompagnare le serate di cinema sotto le stelle già prima delle proiezioni è aperto Overlook Café. Immerso nel verde e a pochi passi dal porto canale, lo spazio propone aperitivi, momenti di convivialità e iniziative legate al cinema e alla cultura.





