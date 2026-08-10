Cinema nel Parco, la settimana di Ferragosto a Riccione

Da oggi fino al 16 agosto sette appuntamenti tra grandi autori, animazione, commedie, drammi e attesi ritorni sul grande schermo

Entra nel vivo la stagione estiva di Cinema nel Parco, che nella settimana di Ferragosto propone sette serate tra grandi film d’autore, animazione, commedie e blockbuster hollywoodiani. Si parte stasera con Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, un gioco di specchi tra realtà e finzione che intreccia due storie ambientate a distanza di oltre vent'anni. Al centro, una regista di spot pubblicitari e uno sceneggiatore alle prese con un nuovo film, in un racconto sull'autofiction e sulla creatività. Martedì 11 spazio a Hayao Miyazaki con Principessa Mononoke. Il giovane guerriero Ashitaka, colpito da una maledizione, si mette alla ricerca di una cura e si ritrova nel mezzo dello scontro tra gli esseri umani e la forza ancestrale della natura.

La serata di mercoledì 12 agosto è dedicata a I colori del tempo di Cédric Klapisch. Una misteriosa eredità porta quattro discendenti a scoprire la storia della loro antenata Adèle Meunier, attraverso fotografie, lettere e dipinti che li conducono nella Francia della Belle Époque e dell'Impressionismo.Giovedì 13 arriva l'avventura per tutta la famiglia con Jumpers – Un salto tra gli animali di Daniel Chong. Una tecnologia rivoluzionaria permette di trasferire la coscienza umana all'interno di animali robotici realistici. La giovane Mabel si ritroverà così a esplorare il mondo animale in un'avventura tra scienza, misteri e fantasia. Alla vigilia di Ferragosto, venerdì 14, è la volta di Sorry Baby di Eva Victor, dramma psicologico che racconta il percorso di Agnès, giovane docente universitaria, dopo un evento traumatico che sconvolge il suo equilibrio e il suo rapporto con la quotidianità.

Sabato 15 agosto, nella serata di Ferragosto, arriva uno dei titoli più attesi dell'estate: Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nei panni dei protagonisti dell'iconico film, tra moda, ironia e nuove sfide negli uffici della rivista Runway. A chiudere la settimana, domenica 16 agosto, Cime tempestose di Emerald Fennell, nuova e audace rilettura del classico di Emily Brontë. Margot Robbie e Jacob Elordi interpretano Cathy e Heathcliff, protagonisti di una passione tormentata che si trasforma in ossessione, vendetta e follia. A completare le serate di cinema sotto le stelle c'è Overlook Café, aperto già prima delle proiezioni. Immerso nel verde e a pochi passi dal porto canale, propone aperitivi, momenti di convivialità e iniziative dedicate al cinema e alla cultura.