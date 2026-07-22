Cinema sotto le stelle a Riminiterme: torna PopCort con il corto del regista riminese Gianmarco Liggieri

Venerdì 24 luglio sulla spiaggia arriva la rassegna estiva di Amarcort con la proiezione gratuita di “Punta de l’est

Venerdì 24 luglio a Riminiterme per tutti gli appassionati di cinema torna PopCort, la rassegna estiva di Amarcort nata "per ospitare, tra le opere già premiate, quelle più popolari e apprezzate dal pubblico in sala durante le ultime edizioni dell'Amarcort Film Festival", come sottolinea la direttrice artistica Simona Meriggi.

Ospite dell'evento, con ingresso totalmente gratuito, sarà il regista riminese Gianmarco Liggieri che presenterà il suo corto Punta de l'est, già omaggiato lo scorso novembre con il premio Cinema e Sport, consegnato dall'assessore comunale Michele Lari durante l'ultima edizione dell'Amarcort Film Festival. "Una storia di famiglia, memoria e ciclismo: come una ruota che gira, le passioni dei padri diventano i sogni dei figli e la consapevolezza dei nipoti", recita il claim del cortometraggio.

A fine proiezione, in programma dalle ore 21 sulla spiaggia di Riminiterme, il regista e i protagonisti del film incontreranno il pubblico per condividere il percorso creativo e raccontare il dietro le quinte della produzione. C'è la possibilità anche di cenare con 12 euro: piadina, patatine e una bevanda. L'evento è realizzato in collaborazione con Stigma Z, Bluebeach Riminiterme e CNA Cinema e Audiovisivo.