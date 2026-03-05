Cinema, teatro e cultura: i grandi appuntamenti del weekend riccionese

Torna un ricco programma diffuso tra teatro, cinema, incontri culturali e iniziative sportive nella città di Riccione per celebrare l’8 marzo.

Un fine settimana intenso si apre oggi a Riccione, con un ricco cartellone di appuntamenti che spazia dalla grande prosa al cinema, dalla cultura allo sport. Tra i protagonisti, Tosca D’Aquino e Simone Montedoro in scena alla Granturismo con una brillante commedia, e le leggende dello sport azzurro – Antonella Bellutti, Manù Benelli, Stefania Passaro, Josefa Idem, Stefania Bianchini, Luisella Milani, Lara Lugli, Alice Pignagnoli, Brigitte Grandia e Valentina Petrillo – a camminare e correre insieme ai partecipanti della “Walk & Run for Women” per i diritti delle atlete e di tutte le donne. Una programmazione che celebra l’8 marzo con la premiata pellicola dei fratelli Dardenne e con la conferenza di Emiliana Losma sul ruolo della donna nella cultura della pace, e che comprende anche iniziative per bambini, mostre, mercatini e competizioni sportive – dal nuoto alla kickboxing, dagli sport da ring alla muay thai – per chi sceglierà la Perla Verde per il relax e il tempo libero nel fine settimana.

Le “Giovani madri” dei fratelli Dardenne protagoniste al cinema d’autore: il 5 marzo al Cinepalace

Nella settimana di iniziative dedicate alla Giornata internazionale della donna, la rassegna “Il Cinema d’autore” propone, giovedì 5 marzo, il film “Giovani madri”. La pellicola, premiata per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, vede la firma dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, i cineasti belgi plurivincitori della Palma d’Oro e maestri indiscussi del cinema sociale. Con quest’opera, i Dardenne toccano un vertice affascinante e commovente, affrontando il tema della maternità senza mai cedere a spiegazioni o facili sottolineature. Il racconto si concentra su cinque adolescenti all’interno di una casa famiglia per giovani madri: attraverso l’interpretazione di bravissime attrici non professioniste, emergono paure profonde ma anche una ferma determinazione. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall'aperitivo offerto da Indaco e Napizz. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Il fascino della Parigi di Eugène Atget: il 5 marzo alla biblioteca

Giovedì 5 marzo (ore 20:45), il ciclo di appuntamenti “Foto-grafando. Incontri e racconti di storia della fotografia”, promosso dall’associazione Officina Fotografica Riccione invita all’incontro dedicato a “Eugène Atget: tra surrealismo e quotidianità” presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10). Sara Polidori introdurrà una delle figure più poetiche del primo Novecento, capace di trasformare i vicoli di una Parigi che scompare in memoria visiva. Attraverso il suo sguardo silenzioso su vecchie vetrine e cortili deserti, Atget ha saputo anticipare il surrealismo, trovando la bellezza nelle cose più semplici e rendendo magica ogni scena della vita quotidiana.

Tosca D’Aquino e Simone Montedoro a teatro con “Cena con sorpresa”: il 6 marzo alla Granturismo

Venerdì 6 marzo alle 21, la sala Granturismo ospita “Cena con sorpresa”, brillante commedia firmata dagli autori del Teatro Golden di Roma. Protagonisti due volti amatissimi come Tosca D’Aquino e Simone Montedoro, affiancati da Toni Fornari (anche regista) e Elisabetta Mirra. La trama dell’opera gioca sull’equivoco: Francesco deve confessare ai suoi migliori amici di avere una relazione segreta con la loro figlia ventenne, scardinando le certezze di una coppia apparentemente aperta e benpensante. Lo spettacolo affronta con ironia le dinamiche generazionali e i pregiudizi quotidiani. I biglietti sono disponibili su Liveticket.it e presso le rivendite autorizzate (20 euro intero, 10 euro ridotto under 26; la biglietteria al Palazzo del Turismo è aperta il giovedì dalle 14 alle 18 e la sera dello spettacolo dalle 19).

Le storie che fanno sognare i bambini: il 6 marzo alla biblioteca

Tornano gli appuntamenti più amati dai bambini: “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate promosso dalla Biblioteca comunale per la fascia 3-8 anni. L'iniziativa, curata dalle lettrici volontarie, trasforma la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) in un luogo magico dove stimolare la fantasia e l’amore per i libri attraverso il gioco e l’interazione. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 17 con “Storie per sognare: apri un libro, entra in un mondo”, un pomeriggio dedicato a racconti coinvolgenti che spaziano tra realtà e immaginazione. L’ingresso è libero su prenotazione ([email protected], tel. 0541 600504).

Romance e diamond painting: il 7 marzo alla biblioteca

Sabato 7 marzo (ore 17) prende il via la rassegna culturale “Una stanza tutta per te”, ideata e coordinata dalla scrittrice riccionese Debora Grossi. “Tutte le sfumature del romance” è il titolo del primo appuntamento, durante il quale il gruppo di lettura esplorerà le molteplici inclinazioni e le diverse sensibilità narrative di questo genere letterario. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti potranno personalizzare la copia del proprio romanzo preferito con un laboratorio di diamond painting guidato da Noemi Bernardi, unendo così la passione per la lettura alla creatività manuale (posti limitati, ingresso libero con prenotazione obbligatoria; informazioni presso la Biblioteca comunale tel. 0541 600504).

Sport e diritti delle donne con la Walk & Run for Women: il 7 marzo workshop al Palazzo del Turismo, l’8 marzo le camminate e la corsa non competitiva

Sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Riccione ospita la prima edizione di “Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne”. La manifestazione di attività motoria non competitiva è promossa da Assist (Associazione Nazionale Atlete Aps) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle atlete e di tutte le donne.

Domenica 8 marzo il ritrovo è al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini). A partire dalle 9 prenderanno il via i tre percorsi snodati tra il centro e il lungomare: due camminate di 2 e 5 chilometri e una corsa non competitiva di 10 chilometri. L’organizzazione tecnica, curata da Riccione Podismo, ha garantito tracciati interamente privi di barriere, aperti anche agli amici a quattro zampe.

A dare prestigio all’iniziativa sarà la presenza di vere leggende dello sport azzurro come Antonella Bellutti, Manù Benelli, Stefania Passaro, Josefa Idem, Stefania Bianchini, Luisella Milani, Lara Lugli, Alice Pignagnoli, Brigitte Grandia e Valentina Petrillo. Lungo il percorso sarà inoltre allestita la “Walk of Women’s Rights”, una mostra a cielo aperto dedicata alle figure storiche e contemporanee che hanno segnato le tappe fondamentali dell’emancipazione femminile, trasformando la corsa in un momento di profonda riflessione collettiva.

Iscrizioni online: www.walkandrunforwomen.it e www.assistitaly.eu o direttamente al Palazzo del Turismo nei giorni 7 e 8 marzo.

La manifestazione si aprirà sabato 7 marzo alle 9 al Palazzo del Turismo con una giornata di workshop e panel legati al progetto europeo “A Fairer Coaching”. L’incontro, che vedrà la partecipazione di enti come la Regione Emilia-Romagna, Uisp e Soroptimist, affronterà temi cruciali: dal diritto alla salute alla prevenzione, fino allo sport come strumento di contrasto a ogni discriminazione. A dare voce a questi temi saranno proprio le grandi campionesse presenti, che condivideranno le loro esperienze professionali per promuovere una cultura dell’allenamento più empatica e inclusiva. L’ingresso ai workshop è libero.

La conferenza su “Donne e Pace” di Emiliana Losma: l’8 marzo al Centro della Pesa

In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo alle 17, la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospiterà l’incontro dal titolo “Donne e Pace”. L’appuntamento, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, vedrà protagonista la ricercatrice e divulgatrice Emiliana Losma per una riflessione che mette al centro il legame tra figure femminili e costruzione della pace, un tema di profonda rilevanza nel dibattito contemporaneo caratterizzato da diversi scenari di guerra.

L’incontro nasce dall’esigenza di rileggere il rapporto tra donne e pace, superando la visione tradizionale che ha spesso relegato il contributo femminile a ruoli marginali e prevede anche momenti di interazione diretta con i partecipanti. A conclusione dell’intervento, il pomeriggio si arricchirà di un momento musicale a cura di Selene Cuccurullo, componente della commissione Pari opportunità, che accompagnerà la chiusura dell’evento con la sua voce.

La retrospettiva su Roberto De Grandis a Villa Franceschi

Fino al 15 marzo, Villa Franceschi ospita l’esposizione “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera del poliedrico artista riccionese — pittore, illustratore, incisore, educatore e grafico — che ha saputo fondere un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una spiccata sensibilità civile e pedagogica. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle opere giovanili a quelle della maturità, mettendo in luce la ricchezza della sua produzione tra dipinti, disegni, grafiche e illustrazioni editoriali. La mostra, a ingresso libero, resta aperta al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Albe incendiate, natura e cieli notturni in mostra al Centro della Pesa

Prosegue fino al 30 marzo “Girovagare”, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni allestita alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Chef di professione, Mazzoni rivela la sua anima di fotografo attraverso un percorso che nasce dal contrasto tra il rigore della cucina e la libertà della natura. L’esposizione si articola in tre momenti: dalle “Albe incendiate”, dove la luce trasforma il paesaggio, al racconto del territorio, esplorato con profonda sensibilità. Il viaggio culmina con la “Via Lattea e i cieli notturni”, immagini che incantano per profondità e rappresentano l’apice di un girovagare alla ricerca di una connessione con l’immenso. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. L’ingresso è libero.

Sport e tempo libero

Appuntamento, domenica 8 marzo, con il mercatino “Chi cerca trova”: le suggestive vie dell’antico borgo si trasformeranno in un vivace scenario espositivo. Dalle 7 alle 18, piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz diventeranno la meta ideale per curiosare tra le bancarelle e scoprire oggetti unici e particolari.

Dal 6 all’8 marzo il Playhall ospita i Campionati italiani 2026 di kickboxing sport da ring e muay thai.

Dal 7 all’8 marzo allo Stadio del nuoto si svolgono i Campionati regionali di categoria in vasca corta.



