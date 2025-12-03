Cinema Tiberio di Rimini: due prime visioni nel lungo ponte dell’Immacolata

“L’Attachement – La tenerezza” e “Bus 47” in programma dal 4 all’8 dicembre, con proiezioni in lingua originale e sottotitoli

Al Cinema Tiberio di Rimini due film in prima visione nel lungo fine settimana (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5). Il primo film è L’Attachement – la tenerezza di Carine Tardieu, con Pio Marmaï e Valeria Bruni Tedeschi (in programma giovedì 4 e sabato 6 dicembre alle ore 17, venerdì 5 e martedì 9 dicembre alle ore 21, domenica 7 dicembre alle ore 21 in versione originale francese con sottotitoli in italiano, lunedì 8 dicembre alle ore 19), tratto dal romanzo “L’Intimité” di Alice Ferney. Una storia di affetti incrociati, un’ode alla solidarietà di incredibile delicatezza.

Sandra vive sola – anzi, non sola, con i suoi libri – e gestisce una libreria “intellettual-femminista” (secondo una definizione maschile); fuma molto, regge bene il vino, non cucina, ha compagni occasionali, non ha figli e “non sa niente di bambini” (altra definizione maschile). Quando la sua vicina di casa incinta esce di corsa per andare a partorire, affidandole temporaneamente il figlio Elliott di cinque anni, Sandra lo accoglie a metà fra il disagio e la tenerezza. Purtroppo, la madre di Elliott muore durante il parto (succede nei primi dieci minuti) ed Elliott dovrà crescere con la sorellina neonata Lucille e suo padre Alex – che non è il padre biologico del maschietto. E Sandra si ritroverà ad entrare nell’intimità famigliare di questo trio spaesato, lei più spaesata di loro. Ma quando si crea un attaccamento affettivo non ci si può chiamare fuori, e si fa tutto ciò di cui siamo umanamente capaci.

Dal 4 all’ 8 dicembre (giovedì 4 dicembre ore 21, venerdì 5 dicembre ore 17, domenica 7 dicembre alle ore 18.30, lunedì 8 dicembre alle ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) arriva Bus 47 di Marcel Barrenacon Eduard Fernández, Clara Segura, Salva Reina, Óscar de la Fuente e Betsy Túrnez, vincitore di quattro premi Goya, tra i quali due per gli attori non protagonisti Clara Segura e Salva Reina. Barcellona, 1978. Durante la Transizione Democratica, il Consiglio Comunale, nel totale disprezzo verso le comunità di immigrati, afferma che gli autobus non possono raggiungere il quartiere Torre Baró, a causa delle strade troppo strette e pericolose. Manolo Vital, residente del quartiere e autista della TMB, decide di dirottare un autobus della linea 47 per dimostrare che le autorità si sbagliano e protestare in nome del cambiamento sociale.