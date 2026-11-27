Cinema Tiberio, due documentari tra cinema d’autore e Palestina

In programma il 30 novembre e il primo dicembre "Werner Herzog – Radical Dreamer", dedicato al regista tedesco, e "Alice nel paese dei coloni", sulla resistenza palestinese in Cisgiordania

Il Cinema Tiberio di Rimini propone due documentari: il primo, Werner Herzog – Radical Dreamer di Thomas von Steinaecker, è in programma lunedì 30 novembre (ore 19) e martedì 1° dicembre (ore 17 ed ore 21) all’interno della rassegna La Grande Arte al Cinema, imperniata quest’anno ai Maestri delle arti, ed è dedicato a Werner Herzog, regista ottantenne, con un percorso che ripercorre, con la sua collaborazione, la vita e le opere in ordine cronologico ma soprattutto le motivazioni che, di opera in opera, lo hanno spinto a sfidare in più occasioni l’impossibile. Il ritratto di un maestro del cinema la cui coerenza è rimasta intatta pur nella molteplicità delle scelte espressive.

Il secondo, in cartellone lunedì 30 novembre (ore 21) e martedì 1° dicembre (ore 19) è Alice nel paese dei coloni di Yanis Mamhdi, in occasione della Giornata internazionale di solidarietà al popolo palestinese (29 novembre). In Cisgiordania, Alice e Alaa lottano e resistono contro l’occupazione israeliana. Originaria di Betlemme, Alice lotta per recuperare la terra dove prima si trovava la sua casa di famiglia. I coloni israeliani se ne sono impossessati, protetti dall’esercito. A Madama, un paesino a nord, Alaa e i suoi amici hanno deciso di resistere e di difendere il loro villaggio e la loro terra, nonostante la minaccia di due insediamenti israeliani che li accerchiano.

Entrambi i film sono proposti in versione originale con sottotitoli in italiano.

Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5