Cinema Tiberio, in prima visione “Tuner – l’accordatore”: il dono dell’orecchio assoluto diventa una condanna

Dal 28 maggio al 1° giugno il film di Daniel Roher con Dustin Hoffman in programmazione a Rimini

Il Cinema Tiberio di Rimini propone da giovedì 28 maggio a lunedì 1° giugno, in prima visione, il film Tuner – l’accordatore di Daniel Roher con Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, Lior Raz e Tovah Feldshuh. Niki, ex bambino prodigio del pianoforte ha un dono rarissimo: un udito assoluto capace di cogliere ogni vibrazione, ogni micro-suono nascosto nel mondo. Un talento straordinario, ma anche una condanna. La sua ipersensibilità ai rumori è talmente acuta da costringerlo a indossare protezioni auricolari e ad abbandonare il sogno di diventare pianista. Niki si reinventa così come accordatore di pianoforti, preciso, riservato, solitario. Ma la sua vita tranquilla cambia quando qualcuno scopre che il suo orecchio perfetto può essere usato per molto più che accordare strumenti.

Il film è in programma giovedì 28 e venerdì 29 maggio alle ore 21, sabato 30 maggio alle ore 17 ed ore 21, domenica 31 maggio alle ore 18.30 e alle ore 21 (la proiezione delle ore 21 di domenica 31 maggio è in versione originale con sottotitoli in italiano) e lunedì 1° giugno alle ore 21.