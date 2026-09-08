Cinema Tiberio, quattro serate per "Silent Friend"

Il film di Ildikó Enyedi arriva in prima visione a Rimini. In programma anche le repliche di "Couture" con Angelina Jolie

Il ginkgo biloba è lì da oltre un secolo, nel cuore di un giardino botanico di una città universitaria medievale in Germania. È attorno a questo albero che si sviluppa "Silent Friend", il film di Ildikó Enyedi in programma in prima visione al Cinema Tiberio di Rimini.

Il film sarà proiettato mercoledì 9 settembre alle 20, venerdì 11 alle 20, sabato 12 alle 17 e martedì 15 settembre alle 20. Nel cast ci sono Tony Chiu-Wai Leung, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux e Sylvester Groth. Wedler è stata inoltre insignita alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 con il Premio Mastroianni. La storia attraversa tre epoche e segue tre persone che, in modi diversi, entrano in relazione con il mondo vegetale. Nel 2020 un neuroscienziato di Hong Kong, impegnato nello studio della mente dei neonati, avvia un esperimento inatteso proprio con il vecchio ginkgo. Nel 1972 una giovane studentessa vive un cambiamento profondo osservando e stabilendo un rapporto con un geranio. Nel 1908, invece, la prima donna ammessa all’università scopre attraverso la fotografia alcuni dei misteriosi schemi dell’universo nascosti nelle piante.Tre storie lontane nel tempo, unite dalla presenza dell’albero e dal tentativo dei protagonisti di trovare un legame con ciò che li circonda.

Al Tiberio proseguono intanto anche le repliche di "Couture", il film di Alice Winocour con Angelina Jolie, Louis Garrel, Anyer Anei, Ella Rumpf e Vincent Lindon. Gli appuntamenti sono mercoledì 9 settembre alle 17, giovedì 10 e sabato 12 alle 21, quindi mercoledì 16 settembre alle 17 e alle 21. Il film porta lo spettatore durante una Fashion Week parigina e segue tre donne alle prese con percorsi molto diversi. Maxine Walker, interpretata da Angelina Jolie, è una regista americana neodivorziata che arriva nel mondo della moda per un nuovo lavoro e si trova contemporaneamente a fare i conti con un’inaspettata diagnosi medica. Ada, interpretata da Anyier Anei, è una giovane modella nata in Sud Sudan e cresciuta in Kenya, arrivata a Parigi dopo essere fuggita dalla guerra. Ella Rumpf interpreta invece Angèle, una truccatrice che corre da un set all’altro e coltiva il sogno di pubblicare ciò che scrive nel poco tempo libero.