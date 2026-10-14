Cinema Tiberio Rimini, in prima visione il film La bambola di Sophie Beaulieu

Dal 15 al 21 ottobre la commedia francese con Vincent Macaigne e Cécile De France. La storia di Rémi, che dopo una delusione sentimentale sceglie di vivere una relazione con una bambola, finché l’arrivo di una nuova collega cambia tutto

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 15 a mercoledì 21 ottobre (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5, proiezioni giovedì 15 e sabato 17 ottobre ore 21, domenica 18 ottobre ore 18.30 in versione italiana, ore 21.15 in versione originale francese con sottotitoli in italiano, mercoledì 21 ottobre ore 17 ed ore 21) è in programma, in prima visione, il film La bambola di Sophie Beaulieu con Vincent Macaigne, Cécile De France, Zoé Marchal, Marianne Basler e Adèle Journeaux. Rémi non si è mai ripreso dall’ultima rottura e ha optato per una soluzione estrema per evitare il dolore del cuore: vivere una relazione con una bambola, chiamata Audrey. La sua vita prende una svolta inattesa il giorno in cui Patricia, una nuova collega, irrompe nel suo quotidiano.