Cineparco, a Santarcangelo quattro serate di cinema sotto le stelle

Dal 19 al 22 agosto il Parco Campo della Fiera ospita la prima edizione della rassegna: grandi film, socialità e valorizzazione del territorio

Dal 19 al 22 agosto Santarcangelo di Romagna ospita la prima edizione di CineParco, una rassegna cinematografica all'aperto che unisce cultura, socialità e valorizzazione del territorio.

Il Parco Campo della Fiera a Santarcangelo di Romagna, si prepara ad accogliere la prima edizione di CineParco, una nuova rassegna di cinema all'aperto che, dal 19 al 22 agosto, trasformerà il prato ai piedi del borgo in una suggestiva arena sotto le stelle.

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il parco come luogo di incontro e di cultura, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori la possibilità di unire intrattenimento, partecipazione e qualità del paesaggio urbano.

CineParco propone un format semplice: un grande prato, una coperta o un telo steso sull'erba e il piacere di condividere il cinema all'aperto in un'atmosfera rilassata e familiare.

Programma

Verso i 50 anni della Disco Era

● 19 agosto – Flashdance

● 20 agosto – Grease

Grandi classici dell'animazione

● 21 agosto – Alla ricerca di Nemo

● 22 agosto – Il Re Leone

Durante tutte le serate sarà presente un'area ristoro curata dal Caffè Clementino, che proporrà le tradizionali golosità del cinema all'aperto, tra cui popcorn, zucchero filato, gelati, snack e bibite.

CineParco vuole diventare un appuntamento capace di promuovere la cultura cinematografica e, al tempo stesso, valorizzare uno dei luoghi più significativi della città.

L'iniziativa è promossa dal Museo Centro Studi Tonino Guerra, dall'Associazione Noi della Rocca e dalla Pro Loco di Santarcangelo, con la collaborazione di Città Viva, C'Entro Supercinema e Romagna Banca, in un progetto che vede realtà diverse del territorio unite per offrire un nuovo appuntamento estivo con cinema, cultura e convivialità.

Con CineParco, Santarcangelo arricchisce la propria proposta culturale estiva con un evento che invita cittadini e visitatori a vivere il parco come luogo di incontro, di emozioni e di condivisione, riscoprendo il piacere del grande schermo all'aperto in uno degli scenari più suggestivi della città.