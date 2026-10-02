Cineteca di Rimini, buona la prima: 350 spettatori per "Palestina 36"

La nuova stagione parte con cinque proiezioni e 43 candidature per "Curatori per un giorno". Ora arrivano "Un po’ di luce" e "Santiago"

Quasi 350 spettatori in cinque proiezioni e 43 candidature per il progetto "Curatori per un giorno". La nuova stagione della Cineteca Comunale di Rimini è partita con una risposta significativa del pubblico e con una forte partecipazione dei giovani.

A inaugurare la programmazione delle prime visioni è stato "Palestina 36" di Annemarie Jacir, seguito da circa 350 spettatori nella prima settimana. La nuova stagione della sala di via Gambalunga affianca alle prime visioni rassegne, incontri e progetti, tra cui "Burdlaz", la rassegna di Amarcort Film Festival dedicata alle opere prime di registi italiani.

Da venerdì 2 ottobre arriva "Un po' di luce" di Ali Asgari, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Al centro della storia c'è un medico che, dopo l'arresto e la chiusura del proprio ambulatorio, ha perso la fiducia nel futuro. Nel tentativo di affrontare una decisione dolorosa, torna dalla famiglia e ritrova nel rapporto con il fratello, le sorelle e la madre una forma di vicinanza.

Prima delle proiezioni sarà trasmesso un videomessaggio del regista al pubblico della Cineteca. La prima proiezione, venerdì 2 ottobre, sarà in versione originale con sottotitoli e ingresso a 5 euro. Le repliche sono previste sabato 3 alle 21, domenica 4 alle 16.30 e alle 21 e mercoledì 7 alle 21.

Il film successivo sarà "Santiago - Un cammino per ricominciare" di Yann Samuell, una storia costruita attorno a un viaggio, agli incontri e alla possibilità di rimettere insieme i pezzi della propria vita.

La seconda parte della programmazione guarda invece agli under 30. Sono state 43 le candidature arrivate per la seconda edizione di "Curatori per un giorno", il progetto che permette ai giovani di proporre un film, spiegare le ragioni della scelta e, una volta selezionati, presentarlo direttamente al pubblico. La call ha raccolto proposte molto diverse, dai classici ai titoli contemporanei, dall'animazione al cinema sociale, attraversando Europa, Asia e Americhe. Saranno sei i giovani selezionati per costruire altrettante serate. La rassegna partirà giovedì 22 ottobre e proseguirà ogni giovedì fino a dicembre. La Cineteca lavorerà insieme ai ragazzi alla preparazione degli appuntamenti, lasciando poi a loro il compito di introdurre i film e raccontare al pubblico perché li hanno scelti. Visto il numero delle candidature, viene inoltre valutata la possibilità di aggiungere altri quattro appuntamenti tra gennaio e febbraio 2027.

La programmazione della Cineteca si intreccia infine con il patrimonio felliniano. A Cotignola, nella mostra "Locandiera" in programma al Museo Civico Varoli, saranno esposti tre disegni autografi di Federico Fellini realizzati su tovaglioli e appartenenti al Fondo Donati del Comune di Rimini. E Fellini torna anche sul grande schermo del Cinemino di Palazzo del Fulgor: martedì 6 ottobre alle 16 riprende la programmazione settimanale dedicata ai suoi film, con ingresso gratuito. Si comincia con "La dolce vita", primo appuntamento di una serie che proseguirà ogni martedì.