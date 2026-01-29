Cinghiale sulla Trasversale Marecchia: niente risarcimento milionario, il Tribunale dà torto al conducente

Cinghiale ritrovato a 260 metri: non basta per ottenere il risarcimento dalla Regione

Il Tribunale di Rimini ha respinto integralmente la causa civile promossa da un 30enne riminese contro Regione e Provincia per un grave incidente stradale avvenuto il 21 settembre 2020 sulla Sp 49 Trasversale Marecchia, nel territorio di Santarcangelo. Come riporta il Resto del Carlino, l’uomo, rimasto gravemente ferito, aveva chiesto oltre due milioni di euro di risarcimento, sostenendo che l’uscita di strada fosse stata causata dall’improvviso attraversamento di un cinghiale.

Secondo i giudici, però, non è stato dimostrato alcun collegamento tra l’incidente e l’animale ritrovato morto il giorno successivo a circa 260 metri dal luogo del sinistro. Nessuna prova, inoltre, che il cinghiale fosse effettivamente sulla carreggiata in quel momento.

La consulenza tecnica ha escluso responsabilità della Provincia: la strada è risultata priva di criticità e non richiedeva barriere di protezione. Determinante, invece, la velocità dell’auto, giudicata ben superiore al limite di 90 chilometri orari, in piena notte e con asfalto bagnato. Una condotta ritenuta gravemente imprudente e sufficiente a spiegare da sola l’incidente.