“Cinquant’anni di pittura”, al Palazzo del Turismo la mostra di fine corso del Centro arti figurative

Dal 15 al 17 maggio a Riccione in esposizione le opere realizzate da adulti e bambini nei corsi dell’associazione, che celebra i 50 anni dalla fondazione

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, il Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) ospita “Cinquant’anni di pittura. Mostra di fine corso”, l’esposizione pittorica di quadri realizzati dai partecipanti ai corsi di pittura per adulti e bambini organizzati e curati dall’associazione Centro arti figurative di Riccione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Riccione, rappresenta non solo un’occasione per ammirare i lavori di chi ha intrapreso un percorso espressivo e formativo, ma anche un momento di condivisione del valore educativo e sociale dell’arte, soprattutto in questo anno speciale in cui il Centro festeggia i cinquant’anni dalla sua fondazione. Da decenni, infatti, il Centro arti figurative, che conta circa cinquanta iscritti, promuove l’arte figurativa in tutte le sue forme, attraverso corsi, laboratori, mostre e attività rivolte a tutte le età. Un’attenzione particolare è rivolta ai più giovani, grazie ai percorsi propedeutici pensati per i bambini dai 6 ai 14 anni, che stimolano la creatività e avvicinano i più piccoli al mondo dell’arte.

L’esposizione è un invito aperto alla cittadinanza e ai visitatori a entrare in contatto con l’espressione artistica in una forma accessibile, autentica e profondamente legata al territorio. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile gratuitamente dal 15 al 17 maggio, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.



