Cinque i film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

Julia Roberts debutta al Lido con After the Hunt di Luca Guadagnino. Un’edizione da record tra grandi autori, serie, guerra e musica

Saranno cinque i film italiani in concorso all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. A inaugurare il festival sarà La Grazia di Paolo Sorrentino, uno dei titoli più attesi della kermesse. Accanto a lui, altri quattro nomi di spicco del cinema italiano: Elisa di Leonardo Di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.

A dominare il red carpet, però, sarà la diva hollywoodiana Julia Roberts, che per la prima volta approda al Lido come protagonista di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, presentato fuori concorso. Un evento nell’evento, che aggiunge ulteriore prestigio a una Mostra che si preannuncia imponente.

Quella del 2025 sarà infatti un’edizione “monstre”: in programma 82 opere tra film, serie, documentari e cortometraggi, con una selezione che spazia dalla guerra alla musica. Tra gli autori internazionali attesi, nomi del calibro di Kathryn Bigelow, François Ozon, Guillermo del Toro e Olivier Assayas.

La Mostra di Venezia si conferma così uno dei palcoscenici più vivaci e influenti del cinema mondiale, pronta a stupire ancora una volta pubblico e critica.