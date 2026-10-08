Cinque rapine e una tentata in tre mesi: fu l'incubo di sale slot, benzinai e tabaccai. Condannato

Un 21enne napoletano è stato condannato a 5 anni e 10 giorni di reclusione al termine del rito abbreviato

È stato condannato a 5 anni e 10 giorni di reclusione, processato con rito abbreviato per aver compiuto cinque rapine a mano armata in tre mesi, più una tentata rapina, tra l'aprile e il giugno 2025: un 21enne napoletano, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, che valuta di non presentare appello: grazie alla riforma Cartabia, l'imputato potrà usufruire di uno sconto sulla pena, oltre a quello già ottenuto tramite il rito abbreviato. Il giovane fu arrestato lo scorso 19 giugno dalla Squadra Mobile della Polizia e dai Carabinieri: si trovava in un residence. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, commise la prima rapina il 12 aprile, all'interno di un centro scommesse di via Calzecchi a Rimini. In successione rapinò un distributore di benzina in via Coriano e una palestra, sempre a Rimini, un altro centro scommesse a Bellaria Igea Marina, in questo caso con un complice non identificato, per poi tornare a Rimini, rivolgendo le proprie attenzioni a un distributore di benzina in via Caduti di Nassirya, a una tabaccheria di viale Regina Elena e infine, il 16 giugno 2025, a una gioielleria di via Cavalieri. In quest'ultimo caso la rapina fallì: il titolare dell'attività reagì e mise in fuga il giovane malvivente, che agiva armato e con il volto travisato. A indirizzare gli investigatori sono stati alcuni elementi: i capi di abbigliamento indossati, un telefono di colore rosso, l'accento campano, una fasciatura a coprire un tatuaggio. Il 21enne era già noto alle forze dell'ordine per una precedente denuncia per l'utilizzo di banconote false.

