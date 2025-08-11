Cinque studentesse di Viserba volano a Pechino grazie a una borsa di studio

Sara, Virginia, Nicole, Sofia e Anna protagoniste di un’esperienza formativa unica alla City University

Cinque giovani di Bellaria Igea Marina, tutte 17enni frequentanti il Liceo linguistico ed economico sociale di Viserba – che sarà presto intitolato a Giulietta Masina – sono state protagoniste quest’estate di una interessante esperienza formativa in Cina. I risultati nello studio hanno consentito loro, Sara Amici, Virginia Balducci, Nicole Boni, Sofia Quadrelli e Anna Zavatta, di aggiudicarsi una borsa di studio, grazie alla quale sono state ospiti due settimane alla City University di Pechino. Un viaggio studio composto in totale da una ventina di ragazze e ragazzi, organizzato dall’Istituto Confucio di San Marino: occasione preziosa per vivere un ambiente internazionale insieme a giovani provenienti da tutto il mondo e soprattutto scoprire da vicino la millenaria cultura cinese, alternando momenti di formazione, laboratori ispirati ad artigianato, grafia e cucina tipica, nonchè escursioni giornaliere in luoghi densi di storia come la Grande Muraglia, piazza Tien'anmen, la Città Proibita, il Tempio del Cielo, la stessa Pechino e la città di Dashilan.