Cioccovisciola, un’edizione da record tra cioccolato e visciolato

Migliaia di visitatori, treno storico sold out e spettacoli coinvolgenti hanno animato il centro storico di Pergola

Con un centro storico stracolmo di visitatori sotto un cielo di luci, si è chiusa a Pergola la terza e ultima giornata della Cioccovisciola Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato.

Un successo straordinario frutto della qualità della manifestazione che quest'anno è diventata Fiera Nazionale, grazie alla presenza di maestri cioccolatieri e produttori di tipicità enogastronomiche da tutta Italia.

Una dolce storia d'amore quella con il visciolato, eccellenza pergolese, sempre più apprezzato e conosciuto.

La pista di ghiaccio sotto il grande albero di Natale, i mercatini, la passeggiata del gusto, cooking show, il Christmas Village Store e il Villaggio di Babbo Natale: un evento, la Cioccovisciola, capace di regalare grandi e autentiche emozioni.

Applauditissimi gli spettacoli della City of Rome Pipe Band’, Fanfara dei Bersaglieri, Sherrita Duran e Santa Klaus Marching Band.

Sold out le tre corse del treno storico con centinaia di turisti che hanno ammirato il Museo dei Bronzi Dorati e le bellezze della città.

Tanti anche i camperisti arrivati a Pergola per le tre giornate. Particolarmente gradita la presenza di due Ambassador del Club I Borghi più Belli d’Italia, che hanno promosso e promuoveranno l’evento e la città.

Grande la soddisfazione del sindaco Diego Sabatucci, del vice e assessore ai grandi eventi on. Antonio Baldelli e di tutta l’amministrazione comunale: “Un salto di qualità e il successo riscosso conferma la bontà delle scelte. E’ stata una edizione record per la Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato con migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia entusiasti della manifestazione e colpiti dalla cura e bellezza della città. E molto soddisfatti sono stati anche i maestri cioccolatieri, produttori, tutti coloro che avevano uno stand e le attività commerciali di Pergola, perché la Cioccovisciola, così come la Fiera del Tartufo, sono grandi eventi che permettono di promuovere e valorizzare le nostre eccellenze, contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita”.



