Circo, teatro e magia: Riccione Family Show torna in piazzale Ceccarini

Martedì 14 luglio il primo appuntamento della rassegna estiva gratuita con Checco Tonti e un cast internazionale di artisti

Piazzale Ceccarini si appresta a trasformarsi nuovamente in un grande palcoscenico a cielo aperto: martedì 14 luglio, alle ore 20:30, torna il “Riccione Family Show”, la rassegna estiva di circo-teatro sotto le stelle promossa dal Consorzio Riccione Family Hotels, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Riccione. Un appuntamento a ingresso gratuito che promette di regalare a residenti e turisti una serata all’insegna del ritmo, dello stupore e della meraviglia. A tirare i fili di questo ricco mosaico artistico sarà ancora una volta Checco Tonti. In veste di carismatico maestro di cerimonie, il regista, attore e performer romagnolo accompagnerà gli spettatori in un viaggio dinamico, interagendo continuamente con la piazza e creando il perfetto filo conduttore tra i diversi linguaggi della scena.

Un cast internazionale tra musica, stupore e poesia

Il punto di forza dello spettacolo risiede nella varietà delle performance e nella caratura internazionale degli artisti coinvolti, capaci di fondere tecnica, creatività e interazione. Il pubblico potrà lasciarsi sorprendere dalla brillante ventriloquia di Samuel Barletti, celebre volto televisivo stimato a livello internazionale, e dalla comicità poetica di Beppe Chirico, attore e clown che da oltre trent’anni esplora l’arte della maschera e il mimo. Le note si mescoleranno alle gag grazie all’originale proposta di Lullo Mosso, pronto a scendere in pista con il suo celebre “mototrabbasso” – una bizzarra e travolgente fusione tra una motocicletta e un contrabbasso –, mentre Denise Bellettini, acrobata professionista ed ex ginnasta, terrà tutti con il naso all’insù grazie a suggestive e potenti performance di acrobatica aerea basate su eleganza ed equilibrio.

La serata si configura così come un format collaudato ma sempre unico nella risposta del pubblico, studiato per unire le generazioni attraverso la magia dell’arte di strada e del circo contemporaneo. Dopo la serata di martedì 14 luglio, il cartellone del “Riccione Family Show” proseguirà con i successivi appuntamenti programmati per il 21 luglio, l’11 agosto e il 18 agosto, sempre in piazzale Ceccarini con inizio alle ore 20:30.



