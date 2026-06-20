Circolo Tennis Novafeltria, primi posti ai campionati Asi per Alex Podestà e Noemi Cupi
Altri piazzamenti: Kevin Podestà terzo, Francesco Moni e Giulio Sammarini quarti
Le giovani promesse del Circolo Tennis Novafeltria si confermano protagoniste nella tappa di Morciano di Romagna dei campionati nazionali Asi, centrando ottimi risultati in diverse categorie giovanili.
Nell’Under 12 femminile brillante successo per Noemi Cupi, che ha conquistato il primo posto. Bene anche nel tabellone Under 12 maschile, dove Kevin Podestà ha chiuso al terzo posto, seguito da Francesco Moni, quarto classificato.
Prestazioni di alto livello anche nell’Under 14 maschile, con Alex Podestà che, confermando le qualità già messe in mostra nel corso della stagione, si è imposto vincendo la categoria. Quarto posto invece per Giulio Sammarini.