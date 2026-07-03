Circolo Tennis Novafeltria, una stagione da record: premi, successi e festa per tutti i protagonisti

Cena sociale con 80 partecipanti per celebrare i successi di atleti e squadre, premiando talento, amicizia e passione

Il Circolo Tennis Novafeltria ha chiuso una stagione ricca di soddisfazioni con una partecipata cena sociale che ha riunito circa ottanta tra atleti, famiglie, soci e sostenitori. Una serata dedicata ai successi sportivi, ma anche ai valori che da sempre caratterizzano il circolo: impegno, amicizia e spirito di squadra. Nel corso dell'anno i giovani tennisti del Circolo Tennis di Novafeltria si sono distinti sia a livello nazionale che regionale, conquistando risultati di assoluto prestigio. Ai Campionati Nazionali ASI di Morciano di Romagna, Noemi Cupi ha conquistato il primo posto nella categoria Under 12 femminile, mentre Alex Podestà si è imposto nell'Under 14 maschile. Sul podio anche Kavin Podestà, terzo classificato nell'Under 12 maschile. Ottimi piazzamenti anche per Francesco Moni e Giulio Sammarini, entrambi quarti nelle rispettive categorie. Grande protagonista anche nei Campionati Regionali FITP TPRA, dove Noemi Cupi ha conquistato il titolo regionale nel Torneo Green e Alex Podestà quello del Super Green. Risultati positivi anche per le squadre del circolo. Le Ladies e la formazione maschile hanno ben figurato nel Campionato TPRA, mentre la squadra D4 FITP ha conquistato la vittoria del proprio girone, confermando la crescita del movimento tennistico locale. Durante la cena sociale sono stati premiati i vincitori dei tornei interni e tutti gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nella stagione. Un momento particolarmente sentito è stato dedicato ai maestri Lino Piscaglia e Andrea Simoni, ringraziati per la professionalità, la passione e il costante lavoro svolto nella crescita tecnica e umana dei giovani tennisti.

Ospite della serata è stato il giornalista del Corriere di Romagna e responsabile della piattaforma Next Gen, che ha espresso apprezzamento per il lavoro del Circolo Tennis Novafeltria, sottolineando il clima di amicizia e collaborazione che rappresenta uno dei punti di forza della società. Archiviata una stagione ricca di successi, il CT Novafeltria guarda già al futuro. Dopo la pausa estiva, il circolo è pronto a tornare in campo con l'entusiasmo e la determinazione che hanno contraddistinto un anno da incorniciare.