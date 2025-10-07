Cirielli candidato presidente della Regione Campania. Sfiderà Fico per la successione a De Luca

Via libera immediato dalla Lega, che ha espresso pieno sostegno alla candidatura

Fratelli d’Italia ha ufficializzato la candidatura del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Edmondo Cirielli, alla presidenza della Regione Campania in vista delle elezioni del 23 novembre. L’annuncio è arrivato con una nota del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni.

Via libera immediato dalla Lega, che ha espresso pieno sostegno alla candidatura. “Possiamo cambiare dopo decenni di malgoverno di sinistra. La Lega ha donne e uomini di valore: offriremo ai cittadini liste credibili e competitive”, ha dichiarato il Carroccio.

Forza Italia, invece, mantiene un atteggiamento più prudente. “Nessuna preclusione sui nomi degli alleati, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore”, ha spiegato il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, responsabile del partito per gli enti locali.

Se arriverà anche il via libera definitivo di Forza Italia, Cirielli diventerà il candidato unitario del centrodestra e sfiderà l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, candidato del centrosinistra, nella corsa per la successione al governatore uscente Vincenzo De Luca.