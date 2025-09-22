Ciro Grillo e tre amici condannati per stupro di gruppo

Sentenza a Tempio Pausania: 8 anni per il figlio del fondatore del M5s, Lauria e Capitta; 6 anni e mezzo per Corsiglia

Il processo per il presunto stupro di gruppo avvenuto a Porto Cervo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 si è concluso con la condanna di tutti e quattro gli imputati.

Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha stabilito la pena di 8 anni di reclusione per Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle, e per gli amici Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Francesco Corsiglia è stato invece condannato a 6 anni e 6 mesi.

Nessuno degli imputati era presente in aula al momento della lettura della sentenza. Assente anche la principale accusatrice, una studentessa italo-norvegese che all’epoca dei fatti aveva 19 anni.