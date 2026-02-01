Addio Laura Fontana, il ricordo degli insegnanti: “Ha formato generazioni di coscienze”

Docenti riminesi ricordano Laura Fontana: “Il suo metodo continua a guidarci”

La scomparsa di Laura Fontana, storica della Shoah e anima dell'attività di educazione alla Memoria del Comune di Rimini, ha suscitato il profondo cordoglio di tutta la comunità riminese e anche della politica. Il ricordo di Laura rimarrà forte e vivo, così come la sua attività ha contribuito a far crescere intere generazioni di docenti e studenti. Ed è proprio quest'ultimo aspetto ad emergere dalla sentita lettera ricordo degli insegnanti delle scuole riminesi referenti del progetto di Educazione alla memoria del comune di Rimini. Di seguito la lettera.

La lettera dei docenti

Con sincera gratitudine ricordiamo Laura Fontana, che nel corso della sua vita professionale ha offerto un contributo prezioso alla crescita culturale e umana di intere generazioni di docenti. Il suo impegno ha dato vita a una formazione di alta qualità, fondata sul confronto, sull’aggiornamento continuo e su una profonda passione per il sapere.

Un ruolo importante in questo percorso è stato svolto anche dalle esperienze formative che molti insegnanti hanno potuto vivere a Parigi, presso il Mémorial de la Shoah, dove Laura Fontana ha operato come responsabile per l'Italia. Quelle occasioni di studio e di confronto internazionale hanno rappresentato momenti di straordinario arricchimento, capaci di incidere in modo duraturo sulle pratiche didattiche e sulla consapevolezza civile dei partecipanti.

L’eredità che Laura lascia non si esaurisce nelle attività realizzate, ma vive soprattutto nel metodo e nello sguardo che ha saputo trasmettere a ciascuno di noi, prima di tutto in termini di attenzione alle persone. La sensibilità con cui ha dato voce alle storie della Shoah rimane come un riferimento imprescindibile, un metro di misura etico e culturale che continua a interrogarci e a guidarci.

Il progetto di Educazione alla Memoria, da lei promosso e sostenuto, ha avuto un valore profondo anche per il nostro territorio: ha coinvolto e formato centinaia di giovani delle scuole superiori del Comune di Rimini, contribuendo in modo significativo alla crescita di una coscienza critica, responsabile e consapevole nelle nuove generazioni.

Grazie, Laura.

I referenti del Progetto di Educazione alla Memoria

Alessandro Buda, ITSE Valturio

Sabina Corsaro, ITTS Belluzzi – Da Vinci

Cecilia Franchini, Liceo Giulio Cesare-Valgimigli

Andrea Grossi, Liceo Scientifico Einstein

Marco E. Mangia, Liceo Scientifico-Artistico Serpieri

Domenico Patrignani, ITT Marco Polo

Ilaria Prosperi, Ipsia L.B.Alberti