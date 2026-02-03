Rimini Calcio, due imprenditori riminesi fanno "sinergia". E hanno già idee sul tecnico

L'amministrazione comunale valuterà tutte le manifestazioni di interesse per il Rimini, poi farà la sua scelta

Qualche giorno fa in consiglio comunale a Rimini si è tornato a parlare di RImini Calcio, in un intervento dell'assessore Michele Lari. C'è fermento attorno al Rimini, che dovrà ripartire verosimilmente dall'Eccellenza, e tra gli interessati ci sono anche due imprenditori riminesi, i cui nominativi al momento sono top-secret, che hanno fatto sinergia, forti anche dell'appoggio di sponsor locali e non, aziende pronte a supportare il progetto Rimini Calcio. E c'è già un nome di un possibile candidato alla panchina: Carlo Mandola, l'ex tecnico della Under 17 biancorossa, molto apprezzato dai due imprenditori, aspiranti nuovi proprietari del Rimini, sia per il lavoro dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista gestionale. Il progetto tecnico dovrà essere solido: over di qualità per vincere la categoria e recuperare i tanti giovani persi in giro per tutta Italia. Ad ogni modo, tutti gli interessati al Rimini Calcio dovranno presentare il loro progetto all'amministrazione comunale, che poi effettuerà la scelta, anche sei i tempi dovrebbero essere lunghi. Si arriverà in sostanza a inizio estate, ma i tempi non sono dettati da palazzo Garampi, quanto dalla Federazione Gioco Calcio.