Città Teatro festeggia il quinto anno di Radiodrammi di Romagna: appuntamenti a San Mauro e Santarcangelo

Il tour di dicembre e le novità del 2025

Quinto anno di attività per Radiodrammi di Romagna, il progetto di Città Teatro sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del teatro in dialetto. L’iniziativa ha creato un archivio sonoro gratuito con podcast e radiodrammi disponibili online, raccogliendo voci e testi della tradizione teatrale romagnola.

A dicembre riparte il tour con due appuntamenti gratuiti: giovedì 18 dicembre al Teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli e venerdì 19 dicembre alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo, tra presentazioni, conversazioni e reading.

Nel 2025 il progetto proseguirà nelle scuole primarie, con nuove tappe sul territorio e all’estero, e con l’uscita del podcast Zitti tutti! di Raffaello Baldini, disponibile gratuitamente online.