Cittadella dello Sport, ecco la nuova palestra a impatto zero: il punto sui lavori

Il Comune di Santarcangelo accelera sugli impianti sportivi

Doppio focus sugli impianti sportivi cittadini con un sopralluogo al cantiere della nuova palestra della Cittadella dello Sport e un aggiornamento sui lavori all'Antistadio "Valentino Mazzola". Nei giorni scorsi il sindaco, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l'assessora allo Sport Angela Garattoni hanno accompagnato la Consulta dello Sport in visita alla nuova struttura, illustrando lo stato di avanzamento dei lavori e raccogliendo osservazioni e suggerimenti in vista della gara per il completamento dell'opera.

La prima fase del cantiere, con consegna prevista entro il 30 settembre 2026, comprende gli spazi di servizio e la palestra con campo per pallavolo e basket e una tribuna da 99 posti. L'investimento è stato di circa 4,2 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi Pnrr. Per il completamento e l'ampliamento della struttura il Comune ha già stanziato quasi 4 milioni di euro: il progetto porterà la capienza della tribuna a 300 posti e realizzerà altri 54 parcheggi, che si aggiungeranno ai 100 già previsti.

Sopralluogo palestra

Nel corso della visita la Consulta dello Sport, guidata dal presidente Daniele "Wally" Zavatta, ha espresso un giudizio positivo sull'impianto, avanzando alcune proposte su attrezzature e gestione. L'amministrazione ha confermato che il confronto con le società sportive proseguirà anche nei prossimi mesi.

La nuova palestra sarà inoltre un edificio Nzeb (Nearly Zero Energy Building), con consumi energetici prossimi allo zero e impatto ambientale neutro, mentre il consumo di suolo sarà compensato dalla de-impermeabilizzazione di un'area limitrofa.

Proseguono infine anche i lavori di riqualificazione dell'Antistadio. La Giunta comunale ha approvato una seconda variante per il rifacimento del campo da calcio a cinque, con un investimento aggiuntivo di circa 70 mila euro destinato al nuovo manto in erba sintetica riciclabile e alle opere accessorie. L'intervento complessivo sull'impianto ha già portato alla realizzazione di un nuovo campo da calcio permeabile, di una tribuna da 69 posti, all'efficientamento dell'illuminazione e all'installazione di nuove attrezzature sportive.