Cittadinanza sammarinese, arriva il test: lingua e conoscenze civiche obbligatorie

Iscrizioni aperte fino al 15 aprile, esito entro 30 giorni. Esenzioni per over 80, minori e motivi di salute

Per presentare domanda di cittadinanza a San Marino è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana a un livello minimo B1 (intermedio), attraverso certificazioni ufficiali o titoli di studio in istituti di lingua italiana. È inoltre previsto il superamento di una prova scritta a risposta multipla, finalizzata a verificare la conoscenza della storia della Repubblica, delle istituzioni sammarinesi e dei valori fondamentali che regolano l'ordinamento sammarinese.

Il nuovo regolamento, come riporta Ansa, è stato illustrato in una conferenza stampa nella Segreteria di Stato per gli Affari interni: al centro, la possibilità di acquisire la cittadinanza sanmarinese senza rinunciare a quella di origine.

La prima prova si svolgerà il 18 aprile, ci si potrà iscrivere fino al 15 dello stesso mese e si intenderà superata con almeno i due terzi delle risposte corrette. L'esito sarà comunicato entro 30 giorni e in caso negativo, sarà possibile ripetere il test nelle sessioni successive, previa nuova iscrizione.

Sono previste specifiche deroghe ai nuovi obblighi e i cittadini di età superiore agli 80 anni sono esentati sia dalla dimostrazione linguistica sia dal test di conoscenza civica. I minori sono sempre esentati dal test sulle istituzioni e, nei casi di acquisizione automatica, anche dalla dimostrazione linguistica; sono inoltre previste esenzioni per motivi di salute certificati, qualora impediscano lo svolgimento delle prove