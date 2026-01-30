Valmarecchia, cittadino sventa il furto: il finto operaio finisce in manette

I fatti avvenuti nel pomeriggio a Villa Verucchio

Pensava di passare inosservato, fingendo di essere un operaio: ha cercato di portare via 12 metri di rame, prelevati da un'abitazione di Villa Verucchio, in pieno giorno, di pomeriggio. Un 35enne italiano, residente in Valmarecchia, è stato però arrestato dai Carabinieri di Novafeltria, grazie alla pronta segnalazione di un cittadino. Quest'ultimo, insospettitosi per le manovre del 35enne, ha chiesto l'intervento dell'Arma. Il malvivente è stato bloccato mentre caricava il rame sul bagagliaio dell'automobile. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, il 35enne arrestato per tentato furto aggravato.