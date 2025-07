CIV 2025: spettacolo sotto le stelle con la Superbike e la Supersport 600 NG

La Superbike torna protagonista con qualifiche in notturna e una lotta serrata per la leadership. Occhi puntati anche su Giannini e Vitali per il podio

Attesa più che mai la Superbike, che vede i piloti scendere in pista, già nelle qualifiche, con equipaggiamento notturno. Lo scorso anno la Racing Night premiò Michele Pirro (Ducati Barni 51 Racing Lab) con Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing) che vinse la gara diurna. Delbianco arriva al Simoncelli forte di una doppietta di tutto rispetto a Vallelunga e punta a replicare per rinsaldare la sua leadership. Per l’occasione il team ha preparato una livrea celebrativa dei 70 anni di Yamaha. Dal canto suo, Pirro vuole confermarsi Re della Racing Night (ha vinto tutte e quattro le edizioni). Tra i favoriti per il podio, anche se con tempi finora diversi dai primi, Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve Firenze Motor) e Luca Vitali (Ducati Broncos). Per entrambi a Vallelunga un terzo e un quarto posto. In Production Bike, lotta a due tra Riccardo Russo (BMW Team Pistard) in testa alla classifica in seguito all’ottima doppietta di Vallelunga, e Davide Stirpe (Ducati Garage 51 Racing Team by DTO) a soli 6 punti di distanza reduce da due secondi posti. Più distaccato Simone Saltarelli (Aprilia REVO M2). In occasione della Racing Night, correrà anche Lorenzo Baldassarri (Ducati Cecchini) attualmente impegnato nel Mondiale MotoE.

Supersport 600 NG – Sono oltre trenta i piloti a sfidarsi in pista per la Racing Night, con la 600 che aprirà le gare serali del sabato, seguita dalla SBK. Dopo un inizio di stagione perfetto Luca Ottaviani (MV Extreme Racing) si è scontrato col weekend negativo di Vallelunga. Memorabile è stata invece la prova di Xavier Artigas (Kawasaki Black Flag Motorsport) che, con tre vittorie sul circuito romano (inclusa la superpole race), ha guadagnato la testa del campionato. Ottaviani però è a soli 10 punti e Misano per lui è un circuito amico. Lo scorso anno salì sul podio della Racing Night e vinse la gara della domenica. In grande crescita in questa stagione, due giovanissimi: Mattia Rato (Ducati Mesaroli) e Matteo Patacca (Yamaha Bike & motor). E poi c’è Emanuele Pusceddu (Kuja Racing Ducati) che sul circuito di casa ha mostrato di poter fare la differenza e ora deve dimostrare che anche a Misano riesce a rimanere nelle posizioni che contano. In occasione della Racing Night tornerà Andrea Mantovani, assente nel round precedente perché impegnato nel mondiale MotoE dove è in testa alla classifica.

Moto3 – Grazie al doppio podio di Vallelunga, il campione in carica Marcos Ruda (Lucky Racing) arriva a Misano da capo classifica. Per Ruda il weekend della Racing Night è doppiamente importante. Lo spagnolo infatti ha annunciato che correrà la gara del mondiale Moto3, in programma a settembre al Simoncelli, su moto preparata dal Team Angeluss (clicca qui per info). Elia Bartolini (Yamaha Smash 91) che, a causa di una scivolata nel giro di allineamento di gara 2, è rientrato dal Taruffi con un magro bottino ha una motivazione in più per lottare e riportare sul podio l’Esercito Italiano, nel cui gruppo sportivo milita da questa stagione. Costante Valentino Sponga, alfiere Beon We Race SM POS CORSE, che mantiene salda la terza posizione della generale e a Misano tenta nuovamente di salire sul podio. A Misano torna Andrenacci, compagno di box di Ruda, infortunato a Vallelunga. Tutto per una categoria che, insieme a tutto il paddock del Dunlop CIV, sarà ancora scossa per la perdita di Pau Alsina Sanchez.







Premoto3 – Il PATA Talento Azzurro FMI Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) arriva al giro di boa della stagione con 37 punti di vantaggio nella generale su Alessandro Davide Aguilar Carballo (Leopard Academy by Roc’n’Dea). Pritelli a Vallelunga è salito sul podio una volta, sul gradino più alto, Aguilar in entrambe le gare è arrivato secondo. Si prevede una nuova battaglia tra i due nel weekend del round Bardahl. Di certo non stanno a guardare gli altri, primo fra tutti Luca Rizzi (We Race - SM POS Corse) che nel round precedente non ha raccolto i risultati sperati. Poi Luana Giuliani (Angeluss), che nei primi tre appuntamenti del Dunlop CIV 2025 è sempre salita sul podio. E anche Martin Alberto Galiuto, combattivo e concreto ma sfortunato a Vallelunga. Galiuto, che nel frattempo ha cambiato casacca, corre a Misano con Altogo racing, team che conosce bene avendo già disputato con loro una stagione. Sulle Honda NSF250R anche due wild card, entrambe con Angeluss team: la spagnola Alejandra Fernandez Garcia e la tedesca Smilla Gottlich.

Sportbike – A Vallelunga, con una doppietta, Bruno Ieraci (Triumph CM Racing) è tornato in testa alla classifica. Complice anche il weekend sfortunato di Mattia Sorrenti (Aprilia Maurer Racing Team), tra problemi tecnici e difficoltà di gestione. A guadagnare terreno anche Paolo Grassia su Kawasaki. Atteso il ritorno di Alfonso Coppola (Aprilia MMP Racing). Il campione in carica della 300 SS a causa della frattura ad un alluce non ha raccolto neppure un punto nel weekend romano. Occasione in più per riscattarsi nelle due gare del Simoncelli. Sarà interessante vedere anche le prestazioni di Zanca (Aprilia MMP Racing), Carnevali (Aprilia Maurer Racing Team), Zannoni (Suzuki E&E Squadra corse) e Mastroluca (Triumph 2R Racing) che, tra podi sfiorati e centrati, lottano per la classifica generale. Assente Pier Francesco Venturini (Aprilia Racing Tech), per la concomitanza con il Mondiale Junior cui partecipa nella categoria Stock.

CIV Femminile – Dopo il terzo round di Modena, ricco di emozioni e colpi di scena, le pilote arrivano a Misano con una classifica aperta e tanta voglia di riscatto. Occhi puntati su Arianna Barale (Kawasaki Motormi) e Martina Guarino (Kawasaki GP3), vincitrici rispettivamente di Gara 1 e 2. Guarino guida la generale grazie alla sua costanza, tallonata da Matilde Contri (Yamaha Granducato), decisa a recuperare punti dopo un weekend altalenante. Grazie alla vittoria di Modena, la prima di questo CIV Femminile per lei, Barale resta in corsa per il podio stagionale. Così come Ginevra Andrea Minelli (Kawasaki Gradara Corse), in crescita. Il weekend di Misano vede le ragazze impegnate in altre 2 gare, in concomitanza con l’European Women Championship. La prima sabato pomeriggio e la seconda domenica mattina. Con la partecipazione di tre wild card: Giulia Deputato (Yamaha TBA), Valentina Faga (Yamaha Motormi) e Martina Plenario (Kawasaki MMP Racing).

Trofei– In occasione del round Bardahl saranno tanti i trofei di contorno che arricchiranno il quarto appuntamento del Dunlop CIV: Aprilia RS 660, Ducati V4 Elite Cup, Pro Honda CBR600RR Cup by Improve e Yamaha R7.

Motosprint Pole Position – Anche nel 2025 le pole position CIV saranno “targate” Motosprint. I poleman di ogni round CIV riceveranno infatti il premio Motosprint Pole Position, con i giornalisti della rivista a premiare i piloti più veloci. Pole position che saranno quindi titolate Motosprint, con l’aggiunta di un nuovo appuntamento fisso. Subito dopo le premiazioni infatti, sulla pagina facebook del settimanale ci saranno interviste live con i poleman, condotte dagli inviati in circuito.

Gare in TV e biglietti – Il round Bardahl del Dunlop CIV sarà trasmesso live da FedermotoTV (gratis per la comunity FMI). Le gare della Racing Night (Superbike, Production Bike e Supersport 600 NG) saranno live su Sky Sport Moto GP.