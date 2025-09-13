Clamoroso a Misano: Marc Marquez scivola, Bezzecchi trionfa. Ed è podio Vr46

Grande gara del centauro viserbese, Di Giannantonio terzo davanti a Morbidelli

Sprint mozzafiato a Misano, con Marco Bezzecchi che conquista la vittoria davanti a un pubblico numeroso e in festa: il re Marquez sbaglia come ad Austin e spalanca la vittoria a un Bezzecchi che gli ha dato grande filo da torcere. La festa italiana è completata dal podio della Vr46: Di Giannantonio precede Morbidelli. Secondo un consistente Alex Marquez.

A Misano partenza subito da applausi per Marc Marquez, che supera sia Quartararo che il fratello. Parte l'inseguimento al poleman Bezzecchi, che guida alla grande. L'unica sbavatura del centauro viserbese viene sfruttata al sesto giro da Marc Marquez, che però dopo il sorpasso, nel tentativo di mettere un margine sul velocissimo avversario, scivola e dice addio alla gara, un errore sottolineato dal boato del pubblico di casa. Giornata nera per la Ducati ufficiale: Bagnaia, partito ottavo, chiude tredicesimo. Per Bezzecchi invece è la seconda vittoria in una sprint, dopo quella di Assen del 2023. Un'iniezione di fiducia anche per la gara di domani.