Clara incanta Riccione: "Aquafan è casa, la mia estate è magica"

La cantante, attrice e modella si è esibita con i suoi brani più conosciuti e l’ultima hit ‘Scelte stupide’

“Sono molto felice di come stia andando la mia estate, per il mio nuovo singolo. Per tutto. E sono felice di essere di nuovo qui all’Aquafan, ci si sente a casa. Sono molto legata a Riccione. Ci ho trascorso tanto tempo, ho fatto tantissime serate qui”.

Clara ha stregato il pubblico di Aquafan, mercoledì 30 luglio, super ospite del Maxibon Day. "Auguro a tutti di trascorrere un'estate indimenticabile" grida dal palco. Nella giornata dedicata al gusto e al gelato più amato dell'estate italiana, la cantante, attrice e modella, si è presentata sul palco della Piscina Onde con un look super cool: trecce, sandalo vertiginoso nero con tacco a spillo, minigonna denim a balze, body nero e occhiali da sole.

Gli eventi targati Aquafan continuano per tutta l’estate. Oggi, 31 Luglio, torna la giornata ‘The Long Sunset’ con parco aperto no stop dalle 10 alle 23:30 (scivoli aperti fino alle 23). Alle 20:30 spazio alla rassegna Beat Night con cinque giovani dj della scuola Rimini Deejay Academy, grazie alla partnership con Alpha Theta e Pioneer Dj, che mira a valorizzare i giovani artisti della consolle. Questa sera ad esibirsi saranno gli allievi riminesi e lo faranno direttamente sotto gli scivoli, con consolle portatili, tra effetti speciali e splendidi giochi di luce. Ogni scivolo diventa una pista da ballo con effetti speciali.

La musica torna protagonista in Piscina Onde Martedì 5 Agosto con il festival Maxibon Music Wave. Ospiti della giornata alle 14.30 in Piscina Onde, Les Votives, reduci da X Factor 2024. Il trio composto da Riccardo Lardinelli (voce e chitarra), Angelo Maria Randazzo (batteria) e Tommaso Venturi (basso), stanno conquistando palcoscenici importanti, anche internazionali. Porteranno all’Aquafan il loro stile unico e la loro energia. Il loro sound è un mix interessante che fonde le influenze musicali degli anni '60 e '70 (citano leggende come The Beatles, The Rolling Stones e David Bowie) con il rock moderno, prendendo ispirazione anche da band contemporanee come gli Arctic Monkeys, The Black Keys e Kasabian. Si definiscono con una "contrapposizione tra classe e ribellione", creando un "chic rock" che unisce raffinatezza ed energia cruda.