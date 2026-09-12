Classe 1966 in festa a Novafeltria: grande successo per la reunion al Jolly La Matta

Una serata speciale tra ricordi, risate e amicizia: la Classe 1966 si è ritrovata al Jolly La Matta per celebrare insieme il traguardo

Serata di grande emozione e allegria venerdì 11 settembre al Ristorante Jolly La Matta per la Reunion della Classe 1966. Una settantina di partecipanti si sono ritrovati per festeggiare un appuntamento che ormai è diventato tradizione. Una festa allegra e spensierata, tra ricordi d'infanzia, aneddoti di scuola, risate e tanta voglia di stare insieme. In tanti sono arrivati anche da fuori, da chi ormai vive e lavora lontano ma non ha voluto mancare a questo compleanno speciale. Come gadget ricordo della serata è stata scelta una bottiglia di Sakin, il vino della cantina locale Flenghi, con etichetta personalizzata "Annata Speciale 1966". A far ballare tutti con i grandi successi anni '70, '80 e '90, il bravissimo DJ Ricky Valzania. Un ringraziamento speciale per le belle fotografie al giovane Slavik. Un grazie di cuore ai gestori del Ristorante La Matta per la gentilezza, la disponibilità e per l'ottimo e abbondante cibo servito e alla Gelateria La Piazzetta per la buonissima torta celebrativa. La festa si è conclusa con il Brindisi, il taglio della torta e la classica foto di gruppo, con una promessa: non aspettare altri 10 anni.

Infatti la Classe 1966 ha già deciso di darsi l'appuntamento per i 60 + 1 l'anno prossimo.