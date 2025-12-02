Classi al freddo all'Einstein e al Valturio di Rimini: "Problema risolto entro giovedì"

Lo riferisce il consigliere provinciale Zamagni

“In riferimento alle notizie apparse sui media circa i problemi all’impianto di riscaldamento dell’Einstein e del Valturio di Rimini, i tecnici della Provincia di Rimini e il sottoscritto sono in contatto con la dirigenza delle scuole fin dallo scorso sabato e si stanno adoperando per risolvere nel più breve tempo possibile le criticità". Lo riferisce il consigliere provinciale Giuliano Zamagni. Per un’aula del secondo piano dell’Einstein sono in corso i lavori di riparazione per il ripristino della funzionalità del circuito di riscaldamento, accidentalmente compromessa dai lavori del cantiere per l’adeguamento sismico del complesso. Per le due aule del Valturio occorre invece un intervento di un paio di giorni, in quanto vanno sostituite valvole e detentori dei radiatori che hanno ceduto. L’operazione richiede lo spegnimento dell’impianto di quell’ala (su tutti i piani) e inizierà oggi alle 13.30. "Per qualche giorno le due aule non potranno essere utilizzate e la dirigenza della scuola sta organizzando una rotazione delle classi per far fronte alla situazione. Presumiamo che entro giovedì la situazione sia risolta”, spiega Zamagni.