“Classica d’autunno”, Riccione pronta a correre tra sport e natura

Domenica 25 ottobre torna la storica gara podistica, giunta alla 43ª edizione, con partenza e arrivo al Castello degli Agolanti

Torna uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama podistico romagnolo e nazionale. Domenica 25 ottobre Riccione ospiterà la 43ª edizione della “Classica d’autunno”, la storica manifestazione che ogni anno richiama centinaia di podisti e appassionati da diverse regioni d’Italia, pronti a correre tra i colori e i paesaggi della campagna autunnale.

Forte dei grandi numeri dello scorso anno, quando l’evento ha registrato oltre 900 presenze complessive tra atleti competitivi e camminatori, la gara punta a confermarsi uno dei momenti centrali della stagione sportiva cittadina.

L’edizione 2026 porta con sé un’importante novità per quanto riguarda la sicurezza e l’organizzazione logistica: la partenza e l’arrivo della gara saranno allestiti in via Caprera, nella splendida cornice del Castello degli Agolanti. Confermata anche per quest’anno la rilevanza sportiva della manifestazione, che vanta il patrocinio della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e il prestigioso riconoscimento di gara nazionale.

I tracciati della gara, la solidarietà e la sicurezza

L’evento, organizzato dall’Asd Riccione podismo, propone due differenti tracciati studiati per accogliere sia gli atleti professionisti sia i semplici amatori. Il percorso principale, dedicato alla gara competitiva, si snoderà sulla distanza di 15 chilometri, mentre per chi desidera vivere una giornata di sport e natura senza la pressione del cronometro è previsto un percorso non competitivo da 5,8 chilometri.

L’edizione di quest’anno della Classica d’autunno rafforza il legame tra sport e solidarietà grazie alla partnership tra Riccione podismo e la Fondazione Marco Simoncelli. Nel 15° anniversario dalla sua scomparsa, il tracciato principale si rinnoverà sulla distanza dei 15 chilometri, attraversando il suggestivo scenario delle colline care al campione. Un percorso simbolico per unire la passione podistica alla missione sociale della Fondazione.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la massima tutela dei partecipanti lungo tutto il tracciato cittadino, il Comando della Polizia locale sarà impegnato nel presidio dei punti più critici del percorso, assicurando una capillare gestione della viabilità durante tutta la durata della corsa.

“La Classica d’autunno rappresenta una straordinaria sintesi di passione sportiva, promozione del territorio e aggregazione comunitaria,” dichiara l’assessore allo Sport Simone Imola. “È un appuntamento storico per Riccione che continua a crescere ogni anno per qualità e partecipazione, confermandosi un fiore all’occhiello del nostro calendario di eventi autunnali.”



