Claudia Mancinelli a Riccione: "Per crescere nello sport bisogna andare oltre il talento"

Allo Stadio del Nuoto la presentazione del libro dell’allenatrice di Sofia Raffaeli, diventata famosa alle Olimpiadi di Parigi 2024

Un incontro ricco di significati quello con Claudia Mancinelli, allenatrice di ginnastica ritmica di fama internazionale, che ha portato a Riccione allo Stadio del Nuoto la sua fatica letteraria: “Oltre il talento”, un manuale pratico di suggerimenti per allenatori e genitori, per chiarire una volta per tutte cosa significhi allenare un atleta, o meglio la persona, a crescere attraverso gli accadimenti della vita, non solo in palestra, e a superare i propri limiti e a dare il massimo, sempre.

Claudia Mancinelli l’abbiamo conosciuta tutti, anche chi non segue la ginnastica ritmica, per la su esperienza come allenatrice di Sofia Raffaeli e la gestione dell’atleta alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove, con piglio deciso, conferì con la giuria per un ricorso sul punteggio; il video dell’accaduto divenne virale e tutti noi ne apprezzammo il temperamento da leonessa che difende il suo cucciolo; oggi Claudia porta nel testo la sua grande esperienza sia come atleta che come allenatrice suggerendo come accompagnare gli atleti a crescere e migliorare nella difficile e lunga attività di allenamento e di gara. Gli atleti sono innanzitutto persone, prima che sportivi, e il ruolo dell’allenatore e della famiglia sono basilari nel percorso di crescita: l’allenatore non infonde solo nozioni tecniche ma deve essere predisposto anche all’ascolto; la famiglia deve supportare i figli nelle attività incoraggiandoli, senza però interferire creando troppe aspettative.

La presentazione del libro di Mancinelli rientra a pieno titolo nel progetto innovativo inaugurato da Polisportiva Riccione nel 2025 e dedicato alla crescita integrale degli atleti agonisti, alle loro famiglie e ai tecnici: Alleniamo il futuro, un percorso che mette al centro non solo la preparazione tecnica e sportiva dei giovani, ma anche lo sviluppo educativo, il benessere psicofisico, la salute e la promozione di sani stili di vita. Insomma, Mancinelli ci spiega che siamo sulla strada giusta perché vincere piace a tutti ma non ad ogni costo e nei tempi imposti, assecondando il talento e le peculiarità di ogni individuo. Insieme a Elisabetta Silvagni della libreria La Riccionese, di prossima apertura nel cuore di Riccione Paese, abbiamo fatto qualche domanda a Claudia, davanti a un parterre di sincronette molto attente.

Perché il titolo “Oltre il talento”?

Il talento innato da solo non basta a un atleta: serve ben altro come forza, pazienza, tanta costanza e soprattutto passione.

Cosa significa rispetto del tempo?

Il tempo che passa è un grande problema sia per gli atleti che per gli allenatori: lunghe ore di allenamento per preparare le competizioni e spesso la fretta di raggiungere i risultati. Dobbiamo imparare che ognuno ha i suoi tempi e non siamo tutti uguali. Ci vuole il tempo giusto per far uscire se stessi.

Come devono essere interpretati i fallimenti?

Bisogna farne tesoro per migliorare, sono fondamentali per capire come proseguire la propria strada.

Perché hai definito il villaggio olimpico “la pace nel mondo”?

Quando sono arrivata nel villaggio olimpico di Parigi nel 2024 mi sono sentita in un mondo dove regna la condivisione: la competizione esiste certamente, ma porta alla condivisione e all’unione, perché dopo le competizioni ci si ritrova a festeggiare insieme e a condividere esperienze e sentimenti come in un mondo ideale. Ciò che accomuna atleti e allenatori olimpici sono i tanti sacrifici che si fanno per arrivare ai vertiti dello sport e questo crea condivisione.

Tanto altro si trova nel libro di Claudia Mancinelli: consigli pratici ed esempi che possono ispirare gli allenatori nel loro lavoro quotidiano e le famiglie che si trovano a gestire i ragazzi anche fuori dagli allenamenti. “Oltre il talento” è acquistabile presso la libreria La Riccionese, in corso Fratelli Cervi 171 a Riccione, solo su prenotazione (335.7796314).