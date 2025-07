Cleo Stewart sul palco del Parco degli Artisti con i Dadfunk

Dadfunk e Cleo Stewart in concerto al Parco degli Artisti di Rimini

Dopo il successo del tour invernale, i Dadfunk tornano a infiammare il palco con un nuovo imperdibile concerto open air, sabato 6 luglio 2025 alle ore 21:30, presso il Parco degli Artisti di Rimini – Chiosco Il Casotto. Ad aprire il concerto, alle 21, il chitarrista Massimo Marches.



Per la prima volta in Italia, una delle voci più intense e raffinate del soul contemporaneo: Cleo Stewart, direttamente dall’Inghilterra. La sua voce magnetica darà vita a una scaletta di grandi classici della black music e brani originali ad alto impatto emotivo.



Un live ad alta intensità tra funk, soul e R&B, con una band d’eccezione composta da alcuni tra i migliori musicisti della scena italiana e internazionale.



Una location immersa nel verde, un sound avvolgente, una serata pensata per chi ama la musica vera, suonata dal vivo con passione e groove.