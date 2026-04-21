Cliente discoteca denuncia: “Picchiato e derubato”, a processo un addetto alla sicurezza

Secondo la denuncia, l'avventore fu picchiato e anche derubato del portafoglio

Qualche sera dopo Ferragosto, nel 2023, si registrò un momento di concitazione all'interno di una discoteca del Riminese. Un giovane pakistano, in stato di alterazione probabilmente per aver ingerito qualche bicchiere di troppo, fu allontanato dal personale addetto alla sicurezza. L'amico che era con lui sulla pista da ballo, un suo connazionale, decise di intervenire: secondo quanto riferito in una successiva denuncia, da lui stesso presentata, lo fece per riportare la calma, ma in tutta risposta venne aggredito da uno dei buttafuori, un ultraquarantenne di origine straniera. Durante la colluttazione, quest'ultimo gli portò via anche il portafoglio, secondo l'accusa. L'addetto alla sicurezza si è ritrovato così a processo per lesioni e rapina. Difeso dall'avvocato Moreno Maresi, ha sempre respinto ogni accusa. Oggi (21 aprile) in udienza è stata sentita la Polizia Giudiziaria, il prossimo 19 maggio saranno sentiti i testimoni della difesa: alcune persone che lavoravano, all'epoca, all'interno della discoteca. Terminata l'istruttoria, è attesa la sentenza di primo grado.