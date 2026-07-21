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Clima rovente a Rimini, i condizionatori fanno volare i consumi: +11% a giugno

La corsa ai ripari dei consumatori

A cura di Glauco Valentini Redazione
21 luglio 2026 07:59
Clima rovente a Rimini, i condizionatori fanno volare i consumi: +11% a giugno - Immagine creata con IA
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Provincia di Rimini
Attualità
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L'ondata di caldo che sta interessando anche Rimini e la Romagna sta facendo crescere sensibilmente i consumi energetici, soprattutto per l'uso dei condizionatori. A giugno i consumi sono aumentati dell'11%, mentre le temperature hanno raggiunto valori ben superiori alla media degli ultimi anni.

A pesare sulle bollette non è solo il maggior utilizzo di energia, ma anche il rialzo dei prezzi all'ingrosso di luce e gas, alimentato dalle tensioni internazionali. Secondo Sgr Luce e Gas, oltre il 50% dei nuovi clienti sceglie oggi offerte a prezzo fisso per proteggersi dalle oscillazioni del mercato e avere maggiore certezza sulla spesa. Tra le strategie per contenere i costi resta importante anche puntare su elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

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