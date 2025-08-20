Club al top per la vittoria di Champions 2025/2026 e migliori bomber

Manca meno di un mese alla Champions (16/9/25) e il mercato estivo è ancora in fermento per portare top player ai grandi club.

Manca meno di un mese al fischio d’inizio della Champions League il 16 settembre 2025, mentre il mercato estivo continua la sua attività frenetica per garantire ai club blasonati i più grandi top player.

Quest’anno c’è una lotta feroce per la vittoria del torneo, le scommesse oggi dei match di Champions su betfair mettono in chiaro che le favorite sono PSG e Liverpool, con Barcellona e Real Madrid a fare da contraltare. Quello che si evince da questa top 4 è l’altissimo livello agonistico, dovuto sia al blasone dei club che ai bomber presenti nelle rose.

Chi sono i migliori bomber della Champions attuale?

Ci sono diversi goleador pronti ad allungare i loro record storici, come Kane del Bayern con 40 gol in 58 match, oppure Haaland, che ha segnato 49 reti in 48 gare e attualmente presenta la migliore media in assoluto, di poco oltre a 1 gol per match.

Tra i goleador più forti ancora in attività, non poteva mancare Salah, che ha segnato 51 volte, mentre Mbappe è a quota 55 gol. Salendo troviamo Muller del Bayern con 57 gol, prima di Lewandowski, che con i suoi 105 gol e una media di 0.78 reti per match, resta il miglior bomber ancora in attività della competizione.

Non mancano tra i migliori anche altri top player che hanno fatto bene nella scorsa stagione, come Guirassy, Raphinha, Vinicius Junior, Griezmann e Alvarez.

Barcellona e Real Madrid al top dello stato di forma

Non è semplice capire quali sono i club che faranno meglio in Champions quest’anno, basti pensare che tra le underdog ci sono Arsenal, Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea per avere un’idea ben precisa del livello intergalattico del torneo.

Certo, Barcellona e Real Madrid rappresentano sicuramente i club più attrezzati per arrivare fino alle semifinali, salvo scontri diretti nelle fasi precedenti del tabellone. Tuttavia, almeno per il girone unico possono puntare alla top 8, che garantisce la qualificazione agli ottavi diretta.

Da un lato c’è la potenza dei calciatori Blaugrana, dall’altro l’esperienza e l’incredibile palmares dei Blancos: chi la spunterà? Per i bookmaker le quote sono quasi alla pari: Barca quotato a 7 vincente Champions, Real Madrid a quota 7.5.

PSG e Liverpool sono le favorite in Champions

Con una rosa interstellare che può permettersi tranquillamente di cacciare via uno come Donnarumma, non è per niente una sorpresa il dominio del PSG nelle quote champions 2025/2026. Un genio del calcio come Enrique, che vanta due Champions e 11 finali consecutive vinte, è consapevole della sua scelta e quest’anno punta a raggiungere i più grandi allenatori di sempre, come Guardiola e Paisley: entrambi a quota 3 coppe dalle grandi orecchie.

Ma dall’altro lato c’è il blasone del Liverpool con le sue 6 Champions in bacheca, che garantiscono tutta la volontà di provare a vincere la settima per agguantare il Diavolo al secondo posto dell’albo d’oro: PSG favorito quotato a 6, Liverpool vincente Champions a quota 6.5.