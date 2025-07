Club Family Hotel inaugura a Riccione il nuovo villaggio sul mare

Dall’ex Hotel Le Conchiglie un progetto innovativo per il turismo delle famiglie

Club Family Hotel, la catena specializzata nelle vacanze con tutti i servizi inclusi, ha aperto un nuovo albergo villaggio dai contenuti innovativi.

È un progetto ambizioso, incentrato sull’idea di realizzare un grande albergo affacciato sul mare, ricavato dall’ex Hotel Le Conchiglie. Dalla radicale ristrutturazione sono state ricavate 92 camere spaziose nel corpo centrale e 15 suite, delle quali 9 con giardino privato al pian terreno.

Attraverso la ristrutturazione dell’ex Hotel Le Conchiglie e l’apertura del Club Family Hotel Village Riccione, si rilancia di fatto un’intera parte del lungomare riccionese, considerata la “porta nord” della Perla Verde.

Con questa new entry la catena Club Family Hotel, realtà leader in Europa, aggiunge la quindicesima delle strutture ricettive e villaggi, tutti di dimensioni medio grandi, dotate di molti servizi e offerte all’avanguardia, dove si registra una media di oltre 350mila presenze a stagione.

Gli alberghi firmati CFH sono situati a Riccione, Cervia, Milano Marittima e Cesenatico, dove sono dei veri e propri punti di riferimento, per le vacanze con la formula all inclusive.

L’inaugurazione è stata una grande festa, partecipata da molti vip, personalità e imprenditori, dove sono intervenuti l’assessore regionale al turismo dell’Emilia-Romagna Roberta Frisoni, i parlamentari Jacopo Morrone, Beatriz Colombo e Andrea Gnassi; la sindaca di Riccione Daniela Angelini, i padroni di casa Andrea Falzaresi ed il socio Vittorio Pazzini, Patrizia Rinaldi presidente nazionale di Federalberghi e l’architetto progettista Massimo Chiarabini.

La sindaca Angelini è molto soddisfatta: “Questo è un grande progetto di valenza turistica ed è anche la dimostrazione che pubblico e privato assieme possono cambiare in meglio la nostra città; come amministrazione facciamo i complimenti a Falzaresi ed auspichiamo che altri privati investano a Riccione sul turismo”.

L’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni sottolinea il valore dell’imprenditore romagnolo: “E’ un’operazione straordinaria, portata avanti da un privato che ha investito in tutta la costa romagnola ed ora, con il suo coraggio, porta luce in tutta la zona del lungomare fra Riccione e Rimini. Noi, come regione Emilia-Romagna, vogliamo supportare questi imprenditori ed è bello vedere che in queste aziende ci lavorano tanti giovani”.

Così Jacopo Morrone: “Andrea Falzaresi ed il suo socio Vittorio Pazzini, hanno riqualificato una zona importante, aggiungendo un importante villaggio alla catena dedicata alle famiglie con bambini. Andrea è un innovatore, un visionario e gli dico di continuare e di fare altri investimenti”.

Beatriz Colombo ha portato i saluti della seconda carica dello Stato: “Ho parlato con il presidente del Senato Ignazio La Russa che avrebbe voluto partecipare all’inaugurazione ma non ha potuto farlo per altri impegni. Siamo veramente felici, perché Falzaresi ed il suo staff hanno fatto un miracolo, dando lustro all’ingresso nord di Riccione; dove c’era una zona buia e degradata, adesso c’uno splendido albergo che da lavoro a cento persone quasi tutte della zona”.

Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, conosce benissimo questo territorio e plaude al progetto: “Questa è una bellissima avventura che nasce attorno ad un pensiero e all’idea di fare turismo attraverso servizi innovativi per il mercato delle famiglie. È un prodotto turistico importante e speriamo che chi ha responsabilità politiche e amministrative, lavori per dare di più sulla costa; questo deve essere uno spunto per impegnarci sulle responsabilità di noi tutti”.

Patrizia Rinaldis, presidente nazionale di Federalberghi: “Noi privati giochiamo un ruolo determinante nel turismo e Andrea Falzaresi ha confermato di essere un imprenditore maiuscolo, con un grande coraggio e una visione precisa del suo modo di fare l’albergatore; strutture come questa arricchiscono un segmento di mercato importantissimo”.

Andrea Falzaresi dal canto suo ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra: “In questo progetto l’amministrazione comunale e le istituzioni sono sempre state al mio fianco. Per me è un sogno che si avvera, ho studiato ogni centimetro dell’ex Hotel Le Conchiglie, in un percorso iniziato due anni fa con l’acquisizione e terminato ora, con l’accensione di questo faro sul lungomare di Riccione; è tutto molto emozionante”.

L’architetto Massimo Chiarabini vede una rinascita: “Questo è un edificio storico progettato negli anni 30, che è stato prima una colonia marittima, poi un ospedale militare, quindi ancora una colonia ed un hotel che ha chiuso tredici anni fa. È stata una responsabilità ed un onore lavorare per salvaguardare l’anima architettonica e dare un volto nuovo luminoso e contemporaneo, con colori caldi, grandi vetrate, pensando alle famiglie in chiave moderna, con un grande spazio piscina, ampi luoghi comuni e verde. Ringrazio tutte le imprese ed i tecnici che hanno lavorato con noi”.