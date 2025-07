Da una domenica "rovente" all'allerta temporali: che tempo farà a Rimini e Provincia

Le previsioni di Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna\Meteo Fed

di Riccardo Giannini

L'estate meteorologica, iniziata il 1° giugno, è stata subito caratterizzata dall'alta pressione, che ha garantito condizioni di tempo soleggiato sul territorio riminese, dopo un maggio caratterizzato dalla variabilità.

Negli ultimi giorni la colonnina di mercurio ha iniziato a salire e oggi (domenica 15 giugno) sarà il giorno più caldo di questa prima parte di estate.

A Rimini la stazione Rimini Ausa (dati Arpae) ha toccato i 32.3°, in costa qualche grado in meno, con la colonnina di mercurio vicina ai 29°, ma tassi di umidità attorno al 70%, superiori quindi alle aree interne.



A Novafeltria (dati Arpae) la stazione meteo ha superato la soglia dei 30 gradi da giovedì scorso (12 giugno) e ieri (sabato 14 giugno) ha sfiorato i 31°. Oggi è stato raggiunto un valore di 32.8° che potrebbe essere ulteriormente ritoccato nel corso del pomeriggio, a causa dei venti di libeccio, che però rendono più secca l'aria: i tassi di umidità, nelle ore più calde, scendono al 40%.

Valori comunque più da estate inoltrata, che da estate appena iniziata. A breve però cambierà qualcosa, anche se per pochi giorni: sono in arrivo temporali che faranno scendere i temporali.

Meteo Rimini e Provincia: allerta gialla per temporali

"L'allerta gialla per temporali è scattata alle 12 oggi ed è per tutta la giornata di domani - evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna/Meteo Fed -ma oggi non si prevedono fenomeni significativi nel riminese, forse qualche temporale in Appennino".



Domani (lunedì 16 giugno) la situazione è destinata a cambiare: "Transiterà un nucleo di aria fredda in quota e questo determinerà instabilità nelle ore pomeridiane, con temporali di forte intensità, prima sui rilievi, poi in spostamento verso pianura e costa".



"Impossibile dire con precisione le zone colpite - ricorda Antonioli - ma dove i fenomeni risulteranno più intensi e organizzati, potranno dare luogo anche a criticità, essendo accompagnati da grandine e intense raffiche di vento, anche superiori ai 70-80 km/h".



Sarà più fresco anche perché i venti subiranno una rotazione da nord a nord-est, con intensità tra il debole e il moderato, forti tra il tardo pomeriggio e la sera. In sostanza i venti di bora riporteranno un contesto termico meno "opprimente", mettendo da parte il caldo afoso della costa e il caldo torrido dell'entroterra.

"Oggi avremo massime sui 29-34° nel territorio riminese, lunedì scenderemo sui 25-27° e martedì sui 24-26°", evidenzia Antonioli.

Martedì 17 giugno nel segno della variabilità, con cielo nuvoloso, piogge e rovesci sparsi, ma schiarite fin dal mattimo. "Da mercoledì ci sarà un progressivo consolidamento dell'alta pressione, con temperature in aumento".



Il fine settimana della Notte Rosa si preannuncia dunque all'insegno del sole e del caldo.

Per ciò che concerne invece il "fanta-meteo", dagli spaghi Ensemble del modello Ecmwf (il prestigioso modello europeo) si nota un'intensificazione nella settimana successiva, prima di un successivo calo nel fine settimana del 27-29 giugno.

