Club Nautico Rimini protagonista al Trasimeno: giovani velisti in crescita

11 atleti tra Under 13 e Under 17 accumulano esperienza e ottengono ottimi risultati

Per il Club Nautico Rimini la regata Interzonale sul lago Trasimeno ha rappresentato una trasferta proficua da più punti di vista, con una squadra che si è presentata compatta e motivata con ben 11 atleti, 6 Under 13 e 5 Under 17. Per i più giovani è stata soprattutto un’occasione preziosa per continuare a crescere, fare esperienza e confrontarsi in un contesto competitivo di buon livello. Le sei prove disputate hanno permesso agli Under 13 di accumulare esperienza in partenza, nelle scelte tattiche e nella gestione della regata, elementi fondamentali in questa fase del loro percorso. Il migliore della squadra è stato Samuele Taddei, 7° assoluto, seguito da Giulio Antonazzo 14°, Tommaso Vittorio Casadei 17°, Enea Mancuso 19°, Filippo Costa Zaccarelli 22° e Greta Di Flumeri 25°. Un gruppo giovane, numeroso e in piena crescita, che ha saputo affrontare con entusiasmo un appuntamento impegnativo e formativo.

Tra gli U17 sono arrivati ottimi risultati, molti dei quali da podio. Il Club Nautico Rimini ha firmato una splendida doppietta in classifica generale grazie alla vittoria di Sviatoslav Yasnolobov, capace di imporsi in sei prove su sei, e al secondo posto di Leonardo Francesco Casadei. Ottime prove anche in campo femminile, dove Bianca Paesani e Vittoria Silvestri hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio femminile, confermando la qualità del lavoro svolto e la preparazione dell’intero gruppo. Da sottolineare anche la regata di Federico Monti, ottavo assoluto, risultato di grande valore considerando che si è misurato con atleti più grandi pur avendo ancora età da Under 13.

Sul piano meteorologico, il Trasimeno ha offerto condizioni molto interessanti. Nella prima giornata i ragazzi hanno regatato con uno scirocco sugli 8-11 nodi, salito in alcuni momenti fino a 15 nodi. Più tranquille invece le condizioni della domenica, che hanno richiesto comunque attenzione e capacità di lettura del campo di regata. Al di là dei risultati, resta la soddisfazione di aver visto tutta la squadra insieme, unita dentro e fuori dall’acqua. È questo uno degli aspetti più belli di trasferte come questa, che aiutano i ragazzi a crescere non solo come velisti, ma anche come gruppo, condividendo esperienze che valgono ben oltre il campo di regata.

Il prossimo appuntamento per la squadra OpenSkiff del Club Nautico Rimini sarà a Pasqua in Sardegna, a Porto Rotondo, per la Seconda Regata Nazionale e la prima tappa dell’Eurochallenge Openskiff, primo appuntamento internazionale della stagione. Sarà tempo anche per la 1^ regata nazionale del singolo RS Aero.

Federico Poli per la classe Ilca (ex Laser) è stato impegnato nello stesso week en all’Italia Cup di Crotone guadagnandosi l'accesso in Gold Fleet; tutta la squadra del Club Nautico Rimini Ilca sarà coinvolta alla I Tappa Trofeo Open ILCA Italia a Marina di Camerota, ad inizio maggio.