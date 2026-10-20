Cocaina nascosta nel bocchettone dell’aria condizionata dell’auto: arrestato a Riccione

La Polizia ha trovato altri involucri nell’abitazione del 31enne, per un totale di circa 61 grammi di cocaina

Due involucri di cocaina erano nascosti nel bocchettone dell’aria condizionata dell’auto, mentre un terzo è stato trovato durante il controllo in strada. È da qui che è partita la perquisizione che ha portato all’arresto di un albanese di 31 anni, fermato dalla Squadra Mobile nella serata del 19 ottobre in via Licata, a Riccione.

Gli investigatori erano arrivati all’uomo dopo un esposto che segnalava una presunta attività di spaccio di cocaina. Avviati alcuni servizi di osservazione, la Polizia è intervenuta. Durante il controllo il 31enne ha lasciato cadere un involucro contenente la sostanza.

La successiva perquisizione personale e dell’auto ha permesso di recuperare altri due involucri, nascosti nel bocchettone dell’aria condizionata, e 255 euro in contanti.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati un involucro aperto con un sasso di cocaina e altri 19 pacchetti termosaldati. Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a circa 61 grammi. Nell’abitazione erano presenti anche materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

"L’operazione conferma l’importanza del costante lavoro svolto dalla Questura di Rimini" si legge nella nota stampa "nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle forme di criminalità diffusa che incidono sulla sicurezza del territorio. Fondamentale, in questo percorso, è anche la collaborazione dei cittadini. Segnalazioni circostanziate, riferite a situazioni sospette e comunicate tempestivamente alle Forze dell’Ordine, rappresentano un contributo prezioso per orientare gli approfondimenti investigativi e consentire controlli mirati."